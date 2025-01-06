У Сирії знайдено нове масове поховання жертв режиму Асада

Наразі в країні проводяться пошуки інших масових поховань жертв режиму Асада.

В сирійській провінції Алеппо в районі села Наккарін було знайдено масове поховання людей, які, ймовірно, були знищені режимом Башара Асада.

Про це інформує Сирійське інформаційне агентство SANA, передає TRT Haber.

У повідомленні вказується, що останки 1500 людей, які були знайдені на місці поховання, належали мирним жителям, які стали жертвами режиму Башара Асада.

Дана могила була виявлена поліцією, яка проводить перевірки по всій країні після повалення режиму Асада.

Наразі в країні проводяться пошуки інших масових поховань жертв режиму Асада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути частину техніки із Сирії.

Крім того, ми раніше інформували, що українська делегація провела переговори в Дамаску.

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