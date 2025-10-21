Лувр / © unsplash.com

Збитки від нещодавнього пограбування Лувру, під час якого були викрадені коштовності, склали 88 мільйонів євро.

Про це в ефірі радіостанції RTL повідомила прокурор Парижа Лора Бекко.

Вона підкреслила, що хоча сума є «вражаючою». Проте «ніяк не можна порівняти зі збитками, завданими в історичному плані». Бекко також зазначила, що грабіжники, навіть якщо вирішать переплавити вкрадені прикраси, не зможуть отримати порівнянну фінансову суму.

Розслідуванням займаються близько 100 слідчих. Прокурор не виключила, що до справи можуть бути причетні й інші фігуранти, які допомагали в підготовці злочину. Хоча до самого музею проникли лише четверо зловмисників.

Нагадаємо, 19 жовтня сталося пограбування століття — з паризького Лувру — найвідомішого і найвідвідуванішого музею у світі — було вкрадено безцінні коштовності французької корони часів Наполеона III, що виставлялися в Галереї Аполлона. Грабіжники розбили подвійне захисне скло «болгаркою», а їхня спецоперація зайняла лише сім хвилин.

Паризька прокуратура підтвердила початок розслідування за підозрою в «організованій крадіжці та злочинній змові з метою скоєння злочину». За збігом обставин, цього місяця виповнилося сто років від дня смерті Вінченцо Перуджі — скляра, який 1911 року викрав «Мону Лізу».