У Словаччині на президентських виборах переміг "антиукраїнський" кандидат

Новообраного президента уже встиг привітати Орбан.
У Словаччині в другому турі президентських виборів переміг противник військової допомоги Україні Петер Пеллегріні, набравши 53,12% голосів.
Про це повідомило Словацьке управління статистики.
До другого туру виборів разом із Пеллегріні також пройшов колишній голова МЗС Словаччини Іван Корчок, який набрав 42,51% голосів.
Ставлення Пеллегріні до України
Новий президент Словаччини поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. На його думку, більшість санкцій проти Москви неефективні та негативно позначилася на жителів Словаччини.
Крім того, він не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні.
Орбан привітав Пеллегріні
Тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан уже встиг привітати Пеллегріні з його перемогою на президентських виборах у Словаччині, що пройшли у суботу.
"Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!", – написав Віктор Орбан.
Нагадаємо, опозиція Словаччини б'є на сполох через зростання проросійських настроїв напередодні виборів президента.