У Словаччині на президентських виборах переміг "антиукраїнський" кандидат

У Словаччині в другому турі президентських виборів переміг противник військової допомоги Україні Петер Пеллегріні, набравши 53,12% голосів.

Про це повідомило Словацьке управління статистики.

До другого туру виборів разом із Пеллегріні також пройшов колишній голова МЗС Словаччини Іван Корчок, який набрав 42,51% голосів.

Ставлення Пеллегріні до України

Новий президент Словаччини поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. На його думку, більшість санкцій проти Москви неефективні та негативно позначилася на жителів Словаччини.

Крім того, він не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні.

Орбан привітав Пеллегріні

Тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан уже встиг привітати Пеллегріні з його перемогою на президентських виборах у Словаччині, що пройшли у суботу.

"Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!", – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, опозиція Словаччини б'є на сполох через зростання проросійських настроїв напередодні виборів президента.

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