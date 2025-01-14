У Словаччині школяр з синьо-жовтою стрічкою відмовився тиснути руку президенту

У Словаччині школяр Симон Оманік під час отримання нагороди за призове місце на математичній олімпіаді демонстративно відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Відповідне відео зі вчинком хлопця поширюється у соціальних мережах.

У президентському палаці учень братиславської гімназії отримав з рук міністра освіти Словаччини Томаша Друкера бронзову медаль, яку завоював на центральноєвропейській математичній олімпіаді.

Коли міністр запропонував школяру потиснути руку Пеллегріні, який стояв поруч, школяр відмовився – хоча президент вже подав руку для рукостискання. Після цього незручного моменту усі троє постали для спільного фото.

Поки що словацькі медіа не інформували детально про причини вчинку Оманіка. Зауважимо, на відео видно, що на піджаку у хлопця була велика стрічка у кольорах українського прапора.

У Словаччині школяр відмовився тиснути руку президенту Петеру Пеллегріні / Скриншот з відео

Нагадаємо, Пеллегріні демонстративно відмовився від візиту до України, хоча у грудні 2024 року припускав поїздку що на початку 2025 року.

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