У Словаччині судять колишнього президента: у чому його звинувачують

Очільника держави підозрюють у незаконному відшкодуванні податку у розмірі 155 тисяч євро.

У четвер, 29 червня, розпочався судовий процес над колишнім президентом Словаччини Андреєм Кіскою. Колишнього очільника держави разом з виконавчим директором компанії KTAG звинувачують в податковому шахрайстві.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Згідно із матеріалами справи, Кіска фінансував свою передвиборчу кампанію за рахунок компанії KTAG, а потім незаконно отримав повернення ПДВ на понесені витрати на суму у розмірі 155 тисяч євро.

Обвинувальний акт був поданий прокурором Пряшівської регіональної прокуратури у квітні 2022 року. Слухання відбувається у суді міста Попрад.

Матеріали судової справи налічують близько 6 тисяч сторінок. Упродовж 29-30 червня суд заслухає підсудних, а також зачитає покази десятки свідків і документальні докази.

Цього літа відбудеться ще одне основне слухання, його дата залежить від присутності сторін.

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Колишній президент не вважає себе винним і називає справу “політичною”. Кіска заявив, що радий тому, що зможе розповісти в суді, як все відбувалося, і вірить, що справедливість візьме гору.

Андрей Кіска був президентом Словаччини у 2014-19 роках. У 2020 році він пішов з політики через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що подасть до суду на лідера опозиції та колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

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