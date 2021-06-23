У Словаччині суттєво уріжуть пенсії діячам комуністичного режиму та спецслужб ЧССР

Близько 5 тисяч осіб буде позбавлено незаслужених пільг.

У середу, 23 червня, парламент Словаччини підтримав закон, який зменшить розмір пенсії представникам комуністичного режиму та працівникам служби безпеки колишньої Чехословацької соціалістичної республіки. Про це повідомляє видання iDdnes.

Рішення словацького парламенту стосується колишніх членів уряду та представників влади колишньої Чехословаччини, які займали посади до 1989 року, а також співробітників спецслужб та чільних діячів комуністичної партії. Загалом закон вплине на пенсії приблизно п’яти тисяч людей.

У преамбулі закону підкреслено, що представники комуністичного режиму та його репресивних сил часто отримують вищі пенсії, ніж ті, хто був його жертвами.

Відтепер при визначенні розміру пенсій згаданих осіб не враховуватиметься дохід, який вони отримали під час виконання політичної чи іншої державної функції в період комуністичного режиму.

Щоправда, навіть після такого коригування пенсія колишніх комуністичних діячів не повинна опускатися нижче встановленого мінімального розміру.

Закон набере чинності у серпні 2021 року.

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