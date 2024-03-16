У Словаччині ведмідь налякав туристів з Білорусі: зустріч закінчилася трагічно (фото)

На гірській стежці двоє людей зустрілися з ведмедем і намагалися від нього втекти.
Подружжя з Білорусі під час туристичної мандрівки у горах Татрах у Словаччині несподівано зустрілося із ведмедем. Налякана жінка намагалася утекти від звіра, упала з крутого схилу і загинула.
Про це повідомили у гірській рятувальній службі Словаччини.
Рятувальники отримали повідомлення про інцидент, який стався увечері 15 березня, від випадкового свідка.
Він сказав, що на гірській стежці від села Лазіско до гори Сіна двоє людей зустрілися з ведмедем і намагалися від нього втекти. Невдовзі жінка зникла з поля зору і не відгукувалася, коли чоловік намагався її знайти.
За допомогою службового собаки рятувальники знайшли місце, де 31-річна жінка упала з крутого схилу і загинула від травми голови. Її 29-річний чоловік залишився неушкодженим.
Оскільки ведмідь все ще блукав поруч із місцем трагедії і навіть спробував підійти до людей, його довелося відганяти криками і попереджувальним пострілом.
За фактом загибелі жінки відкрили кримінальне провадження. Подальші дії щодо ведмедя координуватимуть з Міністерством довкілля.
Нагадаємо, раніше у США чоловік намагався погладити ведмедя, який розгулював трасою та підбіг до автомобіля. На щастя, усе закінчилось без жертв.
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