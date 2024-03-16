У Словаччині ведмідь налякав туристів з Білорусі: зустріч закінчилася трагічно (фото)

На гірській стежці двоє людей зустрілися з ведмедем і намагалися від нього втекти.

Подружжя з Білорусі під час туристичної мандрівки у горах Татрах у Словаччині несподівано зустрілося із ведмедем. Налякана жінка намагалася утекти від звіра, упала з крутого схилу і загинула.

Про це повідомили у гірській рятувальній службі Словаччини.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент, який стався увечері 15 березня, від випадкового свідка.

Також читайте Ведмідь напав на росіянку і загриз її на смерть

Він сказав, що на гірській стежці від села Лазіско до гори Сіна двоє людей зустрілися з ведмедем і намагалися від нього втекти. Невдовзі жінка зникла з поля зору і не відгукувалася, коли чоловік намагався її знайти.

За допомогою службового собаки рятувальники знайшли місце, де 31-річна жінка упала з крутого схилу і загинула від травми голови. Її 29-річний чоловік залишився неушкодженим.

Рятувальники на місці трагедії в Татрах / Фото: Гірська рятувальна служба Словаччини

Оскільки ведмідь все ще блукав поруч із місцем трагедії і навіть спробував підійти до людей, його довелося відганяти криками і попереджувальним пострілом.

За фактом загибелі жінки відкрили кримінальне провадження. Подальші дії щодо ведмедя координуватимуть з Міністерством довкілля.

Нагадаємо, раніше у США чоловік намагався погладити ведмедя, який розгулював трасою та підбіг до автомобіля. На щастя, усе закінчилось без жертв.

Читайте також: