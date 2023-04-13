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У Словаччині відреагували на страту українського військового: "Так само думали нацисти"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Словаччині відреагували на страту українського військового: "Так само думали нацисти"

Прем'єр заявив, що відсікання голови вчинене росіянином в стилі ІДІЛ.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що світ не повинен звикати до "щоденних доз" жахливих звірств, які окупаційна російська армія вчиняє в Україні.

Так він прокоментував у своєму Twitter відео зі стратою росіянами українського військовополоненого.

 "Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Відсікання голови українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забуте, ні безкарне!", - наголосив Гегер.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни прокоментували відео зі стратою українського полоненого. Фахівці вважають, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства" своїх окупантів в Україні. Також вони виступають за "посилення жорстокості".

Ввечері 11 квітня Мережу облетіло  відео страти українського військовополоненого. Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочинЗа його словами, "це відео Росії - якою вона є", адже це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, згадав злочини росіян у Бучі.

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Дата публікації
Перегляди
1356
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