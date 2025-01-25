У Словаччині вимагають відставки Фіцо: прем’єр-міністр зробив заяву

У різних містах країни до протестів долучилося близько 100 тисяч людей.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не піде у відставку із займаної посади, як цього вимагали на акціях протесту, які напередодні відбулися у багатьох містах країни. Причиною протестів проросійська політика очільника уряду.

Про це повідомляє Reuters.

“Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів”, — сказав Фіцо в суботу, 25 січня, в інтерв’ю суспільному мовнику, відповідаючи на питання про протести.

У п’ятницю, 24 січня, близько 60 тисяч осіб вийшли на акцію протесту у столиці країни Братиславі. Загалом, за даними словацьких ЗМІ, в різних містах до протестів долучилося близько 100 тисяч людей. Це найбільші демонстрації після повернення Фіцо до влади в 2023 році.

Протести наближалися до рівня 2018 року, коли після вбивства журналіста-розслідувача масові демонстрації змусили Фіцо піти у відставку з посади прем’єр-міністра.

Теперішні протести зумовлені тим, що Роберт Фіцо приватно відвідав Москву в грудні 2024 року, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Він став одним із небагатьох лідерів країн Європейського Союзу, який відвідав Москву після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Адміністрація Фіцо звинувачує опозицію у планах ескалації протестів, щоб спробувати незаконно повалити уряд. Опозиційні партії та громадські групи, які організовують протести, відкидають звинувачення.

Критики прем'єр-міністра кажуть, що чинний уряд на чолі з Робертом Фіцо послаблює демократичні цінності, водночас відвертає зовнішню політику від союзників з ЄС і НАТО та наближає до Росії.

Громадська організація “Мир Україні”, яка організувала п’ятничні акції протесту під гаслом “Ми – Європа”, проведе нові акції 7 лютого.

Нагадаємо, експерти у галузі психіатрії та психології звернулися з відкритим листом до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якому висловили занепокоєння щодо його емоційного та психологічного стану, порадивши провести корекцію політичної поведінки або взагалі відмовитися від політики.

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