У Словаччині занепокоєні активністю угорських шпигунів та таємними контактами з росіянами

Деякі шпигуни обіймають високі посади як в угорському посольстві, так і в інших угорських держустановах у Братиславі.

У Словаччині занепокоєні великою активністю угорських шпигунів та близькими звʼязками Будапешта з Москвою.

Про це інформує портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare.

Попри публічну близькість позицій нового словацького уряду на чолі з Робертом Фіцо та угорського прем’єра Віктора Орбана в уряді Словаччини заявили, що занепокоєні тим, що Будапешт надсилає до Словаччини велику кількість офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, що незвично для союзників по НАТО та ЄС.

Повідомляється, що деякі шпигуни обіймають високі посади як в угорському посольстві, так і в інших угорських держустановах у Братиславі. Водночас Братислава не хоче їх висилати, щоб. Не співати відносини з Угорщиною.

"Це настільки незвично для союзників, що ми просто не знаємо, що з цим робити. Нам потрібно мати хороші відносини з Угорщиною, тому ми не можемо вчинити так само, як з Росією", – сказав співрозмовник VSquare.

Також у Братиславі висловили занепокоєність через таємну зустріч послів Угорщини та Росії у Словаччині. Російський посол до цієї зустрічі взагалі іде спілкувався з дипломатами ЄС і відомий лише тим, що активно допомагає розповсюдженню російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина може блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Словаччини заблокував виділення Україні нового пакету військової допомоги на 40,3 млн євро, який було підготовлено попереднім керівництвом міністерства оборони.

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