У Словаччині дозволили вбивати та їсти звірів, яких охороняє законодавство Євросоюзу

Мисливець на полюванні / © УНІАН

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Уряд Словаччини схвалив план, згідно з яким м’ясо бурого ведмедя, виду, що охороняється законодавством Європейського Союзу, може продаватися для споживання населенню. Раніше було дозволено відстріл приблизно чверті популяції ведмедів у цій країні.

Про це повідомляє BBC.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, бурий ведмідь класифікується як вид «під загрозою зникнення» в Європейському Союзі. Його вбивство дозволено лише у виняткових випадках, як-от прямі загрози громадській безпеці, і лише за відсутності інших альтернатив.

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Однак Словаччина наполягає на впровадженні суперечливого плану щодо скорочення популяції ведмедів і цього тижня оголосила, що дозволить продаж м’яса відстріляних тварин, щоб уникнути відходів.

Згідно з новими правилами, починаючи з наступного тижня організації, підпорядковані Міністерству охорони навколишнього середовища, зможуть продавати ведмеже м’ясо за умови дотримання всіх правових і санітарних норм.

Державний міністр Філіп Куффа виправдав цей захід тим, що раніше тварин відправляли до центрів утилізації, що було б «марнотратством».

«Ми випустимо для споживання кожну відстріляну тварину, яка відповідає певним умовам. Чому? Тому що ведмеже м’ясо їстівне», — сказав він.

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Чому дозволили вбивати ведмедів

Останнім часом у Словаччині зросла кількість серйозних інцидентів з бурими ведмедями, включно зі смертельними нападами. У квітні чоловіка вбив ведмідь під час прогулянки лісом у центрі країни.

Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо негайно відреагував, оголосивши про запуск плану контрольованого полювання, який передбачає відстріл до 350 ведмедів, що еквівалентно всій популяції бурих ведмедів в Іспанії.

Уряд стверджує, що перенаселення є основною причиною нападів.

«Ми не можемо жити в країні, де люди бояться заходити до лісу», — сказав Фіцо.

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Згідно з нещодавнім дослідженням, у Словаччині налічується приблизно 1300 бурих ведмедів, і країна посідає друге місце в Європі після Румунії, де живуть від 10419 до 12770 бурих ведмедів.

Між 2000-м і 2020 роками в країні було зареєстровано 54 напади ведмедів, а останніми роками середня кількість нападів зросла приблизно до 10 на рік.

Критика екологів та опозиціонерів

План словацького уряду зазнав жорсткої критики з боку екологів, опозиційних партій і членів Європейського парламенту.

Міхал Вєзік, еколог і депутат Європарламенту від опозиційної партії «Прогресивна Словаччина», заявив BBC, що цей захід є «абсурдним» і що безпрецедентне знищення виду, який перебуває під охороною, не зменшило кількість інцидентів.

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«Щороку у нас трапляються тисячі зустрічей між людьми та ведмедями, які закінчуються без інцидентів. Я сподіваюся, що Європейська комісія втрутиться», — додав він.

«Грінпіс Словаччини» через Мирославу Абелову назвав план «абсолютно безвідповідальним», звинувативши уряд в ігноруванні наукових рекомендацій та європейського законодавства про охорону природи.

Ризики для здоров’я

Хоча ведмеже м’ясо не є широко споживаним у Європі, воно вважається делікатесом у деяких регіонах Східної Європи та країн Північної Європи.

Зазвичай суворі правила полювання та статус виду, який перебуває під охороною, роблять це м’ясо рідко доступним. Однак там, де його вживають, органи охорони здоров’я попереджають про ризик зараження трихінелою, паразитом, який може спричинити серйозні захворювання у людей.

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Законодавство ЄС вимагає обов’язкового тестування ведмежого м’яса на наявність личинок трихінел перед його продажем. Також м’ясо має бути приготовлене до температури щонайменше 70°C. Заморожування, копчення або сушіння не знищують паразита.

Нагадаємо, торік подружжя з Білорусі під час туристичної мандрівки в горах Татри у Словаччині несподівано зустрілося з ведмедем. Налякана жінка намагалася втекти від звіра, впала з крутого схилу і загинула.