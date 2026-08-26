У Словаччині готували підпал українського заводу: поліція затримала трьох підозрюваних

У Словаччині готували диверсію

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Поліція Словаччини затримала трьох іноземних громадян за підозрою у змові з метою підпалу заводу Skyeton, який належить Україні та займається виробництвом сучасних безпілотників.

Про це повідомляє Dennik N.

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За даними видання, цей випадок став одним із перших відомих випадків спроби нападу на підприємство з виробництва військової техніки у Словаччині.

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Двох підозрюваних затримали на території Словаччини. Третього заарештували в Німеччині на підставі європейського ордера на арешт. Водночас словацька поліція не повідомила громадянство затриманих.

У правоохоронних органах заявили, що дії ймовірних змовників могли призвести до «масштабної пожежі» на підприємстві. На момент можливої спроби підпалу всередині перебували близько 70 людей.

За попередніми оцінками, потенційні збитки могли сягнути «десятків мільйонів євро».

Під час затримання та обшуків поліція вилучила запальну суміш із бензину та полістиролу — саморобний аналог напалму.

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Крім того, правоохоронці знайшли інструменти, мобільні телефони, екшн-камеру та намальовану від руки карту підприємства, яке підозрювані нібито планували підпалити.

Варто зазначити, що Skyeton оголосила про плани відкрити виробничий об’єкт у Ханіску, неподалік Прешова — третього за величиною міста Словаччини, — навесні 2024 року.

Українська компанія розраховувала, що до кінця 2025 року на новому підприємстві працюватиме до 200 людей.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби змінили тактику і залучають місцевий криміналітет через месенджери та криптовалюту для підпалів і вибухів на європейських підприємствах ОПК.

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Ми раніше інформували, що в аеропорту Лейпцига в Німеччині виявили безпілотник із вибухівкою неподалік українського транспортного літака, ймовірно повʼязаний з російськими ДРГ.

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