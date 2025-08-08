ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
2 хв

У Словаччині використають презервативи для поповнення армії

У Міноборони сусідньої країни наголосили, що розповсюдження презервативів є поширеним явищем в арміях країн-членів НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
презервативи в словацькій армії

Для популяризації армії використають презервативи / © Facebook Збройних сил Словаччини

Міністерство оборони Словаччини збирається використати 1000 презервативів для популяризації армії та залучення новобранців. Гумові вироби роздаватимуть на фестивалі Lovestream, який проходитиме з 15 по 17 серпня у Братиславі.

Про це повідомляє чеське видання Novinky з посиланням на пресреліз словацького оборонного відомства.

У Міноборони сусідньої країни наголосили, що розповсюдження презервативів є поширеним явищем в арміях країн-членів НАТО.

«Це не лише інструмент профілактики здоров’я, а й рекламний та освітній матеріал. У багатьох країнах презервативи роздаються солдатам, а також населенню під час заходів з набору та інформаційних заходів», — йдеться у пресрелізі.

На придбання презервативів, які з промоційною метою роздаватимуть на фестивалі, витратили 1990 євро.

У Збройних силах Словаччини відгукнулися на ініціативу Міноборони дописом у Facebook, наголосивши, що словацькі солдати «захищають найважливіше — нашу країну, нашу улюблену батьківщину».

«А чи знаєте ви, що захищає вас у певній ситуації? Зовсім звичайна гумка — презерватив!» — йдеться у дописі.

Речники словацької армії зазначили, що презервативи солдати використовують не тільки за прямим призначенням.

«Гумка також зарекомендувала себе як чохол для ствола зброї — від вологи та пилу, як водонепроникний пакет для дрібного спорядження та як імпровізований контейнер для води», — наголосили у збройних силах.

Нагадаємо, раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні заборонив службу в арміях інших країн. Зокрема, він відхилив усі заявки громадян, які хотіли воювати в Україні в лавах ЗСУ.

