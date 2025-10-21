- Дата публікації
У Словаччині винесли суворий вирок нападнику, який стріляв у Роберта Фіцо — скільки років дали
Суд у Словаччині засудив 72-річного Юрая Цінтулу до 21 року ув'язнення за вчинення теракту під час замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо у травні 2024 року.
У вівторок суд у Словаччині визнав 72-річного Юрая Цінтулу, який минулого року скоїв замах на життя прем'єр-міністра Роберта Фіцо, винним у вчиненні терористичного акту і засудив його до 21 року позбавлення волі.
Про це повідомляє AP News.
Цінтула відкрив вогонь по Фіцо 15 травня 2024 року в місті Гандлова, коли прем'єр-міністр вітав прихильників після засідання уряду. Фіцо отримав вогнепальне поранення у живіт, переніс дві складні операції, але вижив і вже одужав.
Хоча нападник був заарештований одразу і відкидав звинувачення у тероризмі, суд у Банській-Бистриці ухвалив інше рішення.
"Підсудний напав не на громадянина, а саме на прем'єр-міністра. Він був проти уряду, він підбурював людей до його повалення", — заявив голова колегії суддів Ігор Кралик.
У свідченнях, зачитаних на суді, Цінтула підтвердив, що його мотивом була незгода з політикою Фіцо, зокрема:
Скасування спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією
Припинення військової допомоги Україні
Підхід уряду до культури
Цінтула стверджував: "Я вирішив заподіяти шкоду здоров'ю прем'єр-міністра, але я не мав наміру когось вбивати".
Спочатку Цінтулі було пред'явлено звинувачення у замаху на вбивство, але прокуратура пізніше перекваліфікувала його на участь у терористичному акті, посилаючись на "докази, отримані слідчими".
Сам Роберт Фіцо не був присутній на суді. Раніше він заявляв, що прощає нападника і не відчуває до нього "ненависті". Проте урядовці спочатку вважали напад справою "самотнього вовка", але пізніше припустили, що до нього могла бути причетна "третя сторона". Сам Фіцо неодноразово звинувачував у замаху ліберальну опозицію та ЗМІ, хоча доказів цього не було надано.
Цінтула все ще може оскаржити вирок, але його наміри наразі невідомі.