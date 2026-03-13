У Словаччині заявили, що в Києві можуть вбити Фіцо: скандальні подробиці

Роберт Фіцо / © Getty Images

Реклама

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач заявив, що в Україні нібито є люди, які можуть загрожувати життю прем’єр-міністра Роберта Фіцо у разі його візиту до Києва.

Про це пише Dennikn.

Річард Такач вважає, що в Україні на Роберта Фіцо можуть вчинити замах. Через це він порадив прем’єру взагалі не їздити до Києва «і навіть не ступати ногою на територію України».

Реклама

Також він додав, що причиною для такої заяви стали слова Володимира Зеленського щодо блокування Угорщиною кредиту ЄС для України та стану нафтопроводу «Дружба».

«Інакше ми передамо адресу цієї людини нашій армії, нашим хлопцям, щоб вони могли зателефонувати йому та поговорити з ним по-своєму», — процитували слова Володимира Зеленського словацькі медіа (STVR).

Нагадаємо, раніше Зеленський дійсно закликав ЄС не блокувати 90 млрд євро допомоги на закупівлю авіації. Тоді він натякнув на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зауваживши, що у разі блокування передасть контакти такої особи українським військовим.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим — нехай вони йому телефонують і з ним спілкуються своєю мовою», — додав президент.

Реклама

Ці слова викликали резонанс серед угорських політиків.

Згодом угорський прем’єр опублікував кадри своєї нібито розмови із дружиною та донькою, в якій театрально розповідав про погрози від українців.

Раніше ми писали, що один член угорської делегації не поїхав до України, бо боявся мобілізації.