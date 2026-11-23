Очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар / © Associated Press

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Очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар спровокував політичну дискусію у ефірі наживо, заявивши про начебто відповідальність українців за вторгнення СРСР до Чехословаччини 1968 року. Міністр навів як аргумент склад першого радянського полку та походження тодішнього очільника СРСР Леоніда Брежнєва.

Свою заяву Бланар озвучив у ефірі токшоу V politike на словацькому телеканалі TA3.

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Очільник словацького МЗС сказав, що до вторгнення Радянського Союзу до Чехословаччини 1968 року нібито були причетні українці. Як аргумент Бланар навів той факт, що перший радянський полк, який прибув до Словаччини, «був українським». Також політик зазначив, що Брежнєв мав українське походження.

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Очільник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка поставив під сумнів слова Бланара, перепитавши, чи справді той серйозно це стверджує. Опозиціонер також нагадав, що рішення про вторгнення до Чехословаччини ухвалювало Політбюро, яке перебувало в Москві. Політик зазначив, що СРСР був в’язницею народів, зокрема й українського.

Відправлення словацьких військових до України

Окрім того, під час обговорення перспектив завершення війни Росії проти України Шимечка заявив, що після встановлення миру Словаччина має бути частиною системи, яка забезпечуватиме його гарантії.

Коментуючи можливість відправлення словацьких військових до України, опозиційний політик сказав, що «не бачить в цьому проблеми», якщо йдеться про справедливий мир, «на який погодиться сама Україна, який не загрожуватиме словацьким інтересам і залучить усі держави ЄС».

У відповідь Бланар повторив позицію уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо, яка вже звучала раніше: «Ми не надішлемо жодного солдата до України».

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До слова, напередодні Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 млрд євро 2027 року, як не долучалася й до попереднього на 90 млрд євро. За словами політика, військова підтримка «лише продовжує страждання». Фіцо також звинуватив Берлін і ЄС у «політичному шантажі» через погрози канцлера Німеччини Фрідріха Мерца заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС у разі відмови країн-членів фінансувати Україну.

Чи справді українці відповідальні за вторгнення СРСР до Чехословаччини?

Звинувачувати українців у діях радянського тоталітарного режиму — це підміна понять, яка знімає відповідальність із центру ухвалення рішень (Москви) та перекладає її на один із поневолених народів СРСР.

Річ у тім, що вторгнення 1968 року (операція «Дунай») спланувало та затвердило Політбюро ЦК КПРС у Москві. Українська РСР не була незалежною державою, не мала власного війська і не могла ухвалювати жодних зовнішньополітичних чи військових рішень.

Вторгнення здійснювали війська країн Варшавського договору (СРСР, Польщі, Угорщини, Болгарії та НДР). У лавах радянської армії служили призовники з усіх 15 республік СРСР — росіяни, українці, білоруси, казахи та інші. Це був примусовий призов до імперської армії.

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Брежнєв справді народився на території України (у Кам’янському), проте він був типовим продуктом радянської партійної номенклатури, який керував імперією з Москви та проводив політику русифікації й придушення національних рухів, зокрема і в самій Україні.

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