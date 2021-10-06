У Словенії не припиняються антиковідні протести: людей розганяють втретє за місяць

У Словенії не припиняються антиковідні протести: людей розганяють втретє за місяць

До мітингарів застосовують водомети і сльозогінний газ.

У Словенії втретє за місяць відбуваються протести противників антикоронавірусних обмежень.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.

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Сотні активістів зібралися напередодні у центрі столиці. Саме в той час до Любляни приїздили лідери європейських країн на саміт ЄС. Тож мітингарі вирішили скористатися нагодою й привернути увагу, зокрема, преси до себе. Спершу протест відбувався мирно: люди тримали у руках плакати та вигукували гасла проти запровадження COVID-сертифікатів.

Втім, згодом на місце прибули близько трьох десятків автобусів із правоохоронцями. Одразу зчинилися сутички. Поліції задіяла спецзасоби - водомети і сльозогінний газ. Кількох осіб забрали до відділків.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня у Словенії поліція також розігнала антиковідний мітинг. У центрі міста зібралися близько десяти тисяч людей, обурених запровадженням карантинних обмежень. Зокрема, паспортів вакцинації. Місцеві також вшанували память 20-річної жінки, яка померла після щеплення препаратом Джонсон і Джонсон.

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