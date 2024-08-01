У Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство з підробленими паспортами

Російські шпигуни у Словенії передавали замовлення із Москви і доставляли готівку російським "сплячим агентам" у всій Європі.

У Словенії люблянський суд засудив подружню пару з Росії за шпигунство. Кожен з подружжя отримав до 19 місяців тюремного ув'язнення. Вони також отримали вказівку покинути країну після відбуття терміну і на п'ять років позбавлені права повертатися до Словенії.

Про це повідомляє Associated Press.

Пара, яка 2017 року оселилася в Словенії під фальшивими іменами - Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос, насправді виявилася Артемом Вікторовичем Дульцевим і Анною Валеріївною Дульцевою. Чоловік керував IT-компанією, а дружина володіла онлайн-галереєю мистецтв.

За інформацією ЗМІ, пара використовувала Любляну як базу для поїздок у сусідні країни НАТО і ЄС, а також для передавання замовлень із Москви і доставки готівки російським "сплячим агентам".

Їх заарештували 2022 року і підозрюють у тому, що вони були оперативниками російської Служби зовнішньої розвідки.

У їхній родині двоє дітей, які відвідують міжнародну школу в Любляні. Судове засідання відбулося в закритому режимі.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше вдається до шантажу та фінансових стимулів з метою найняти німців для шпигунства. Це відбувається на тлі видворення з Європи близько 600 російських дипломатів.

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