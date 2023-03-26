У Словенії затримали російських шпигунів з великою сумою грошей

Агентами виявилась сімейна пара Майєр та Людвіг Гіш, які нібито прибули до країни з Аргентини.

У Словенії затримали двох шпигунів Російської Федерації, які під виглядом громадян Аргентини збирали інформацію для Москви.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що шпигунами були сімейна пара Майєр та Людвіг Гіш, які нібито прибули до країни з Аргентини. Вони поселились у Любляні у 2017 році і мали дітей.

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Словенські правоохоронці отримали інформацію, що пара займається шпигунством і збирає інформацію для ГРУ. Один зі шпигунів мав аргентинське громадянство. Обоє працювали за програмою "сплячих агентів".

За інформацією видання сімейна пара є представниками так званих "нелегалів ГРУ". Російські агенти часто мають громадянство країн Латинської Америки, що допомагає замаскувати акцент.

Після затримання пара майже одразу визначала, що вони є офіцерами СЗР (Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації).

В ході обшуків у них було знайдено велику кількість готівки. Видання повідомляє, що гроші довелось перераховувати кілька годин, оскільки їх було дуже багато. Викритим агентам загрожує 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче вислати з країни понад 30 російських дипломатів, які були акредитовані Берліном.

Крім того, ми раніше інформували, що служба національної розвідки Греції викрила російську шпигунку, яка під прикриттям власниці магазину в’язаних речей намагалась отримати доступ до даних померлих людей.

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