У Смоленській області "приліт" по енергоб'єкту: влада РФ прокоментувала атаку – відео

Низка регіонів Росії у ніч проти 20 квітня пережила атаку безпілотників. Окупанти кажуть, що "перехопили 50 дронів".

Наразі відомо, що у Смоленській області "прилетіло" по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, спалахнула пожежа.

Відео із загорянням поширили місцеві пабліки.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про "атаку українських дронів" на об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Кардимівському районі області.

"Внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з паливно-мастильними матеріалами. Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я", - прокоментував він.

Нагадаємо, у Калузькій області РФ невідомий безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру.

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