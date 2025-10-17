- Дата публікації
У Сочі лунають вибухи: туристів спускають у підвали
У ніч проти 17 жовтня в Сочі пролунали потужні вибухи, а туристів із готелів спускають у підвали та підземні паркінги.
У ніч проти 17 жовтня в російському Сочі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони, яка начебто відбиває атаку безпілотників.
За даними очевидців, над районом Адлера чули щонайменше три вибухи. Звуки прольоту безпілотників долинали зі сторони Абхазії. У місті майже всю ніч лунала сирена повітряної тривоги.
Мер Сочі Олексій Прошунін заявив, що “відбивається атака безпілотних літальних апаратів, усі служби переведені у стан максимальної готовності”. Він закликав мешканців і гостей курорту залишатися спокійними та не виходити на вулицю, особливо тим, хто проживає поблизу узбережжя.
Туристів у готелях спускають у підвали та підземні паркінги для безпеки.
“Якщо ви живете поруч із береговою лінією — ні в якому разі не виходьте на вулицю, залишайтеся у глухому приміщенні без вікон”, — написав мер міста.
Російські телеграм-канали уточнюють, що у Сочі працює система ППО, яка начебто відбиває ракетну атаку. Офіційних повідомлень про постраждалих наразі немає.
Як ми вже повідомляли, в ніч 16 жовтня російські міста Енегльс, Саратов і Волгоград атакували дрони.
Так, жителі Енгельса та Саратова чули серію вибухів. Місцевий аеропорт призупинив роботу.
Відомо й те, що у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Це спричинило пожежу. Через удар низка населених пунктів залишилася без світла.