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У Сочі лютує шторм: потужні хвилі накрили готель та понівечили залізницю – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1474
Час на прочитання
1 хв
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У Сочі лютує шторм: потужні хвилі накрили готель та понівечили залізницю – відео

У Сочі лютує шторм / Фото: скриншот

В Сочі значні руйнування внаслідок негоди.

На Чорноморське узбережжя обрушився потужний шторм. Так, у російському місті Сочі фіксують значні руйнування. 

На кадрах, які опублікували у Мережі, видно, як величезні морські хвилі затопили вулиці та готельні апартаменти, розташовані поблизу узбережжя.  

У Сочі морські хвилі затопили готельні апартаменти / Фото: скриншот / ©
У Сочі морські хвилі затопили готельні апартаменти / Фото: скриншот
У Сочі морські хвилі затопили готельні апартаменти / Фото: скриншот / ©
У Сочі морські хвилі затопили готельні апартаменти / Фото: скриншот

На відео також видно, як триповерховий будинок "складається" за лічені секунди. Від будівлі залишилися лише перекриття з фрагментами стін та дахом.

Сильні хвилі також пошкодили полотно залізниці – у Сочі затримуються потяги. 

У Сочі через негоду пошкоджено полотно залізниці / Фото: скриншот / ©
У Сочі через негоду пошкоджено полотно залізниці / Фото: скриншот

За даними ЗМІ, сильний шторм у Чорному морі викинув на мілину біля узбережжя Анапи суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза. 

Нагадаємо, у Криму через шторм на пляжах позмивало водою фортифікаційні споруди окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1474
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