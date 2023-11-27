У Сочі лютує шторм: потужні хвилі накрили готель та понівечили залізницю – відео

В Сочі значні руйнування внаслідок негоди.
На Чорноморське узбережжя обрушився потужний шторм. Так, у російському місті Сочі фіксують значні руйнування.
На кадрах, які опублікували у Мережі, видно, як величезні морські хвилі затопили вулиці та готельні апартаменти, розташовані поблизу узбережжя.
На відео також видно, як триповерховий будинок "складається" за лічені секунди. Від будівлі залишилися лише перекриття з фрагментами стін та дахом.
Сильні хвилі також пошкодили полотно залізниці – у Сочі затримуються потяги.
За даними ЗМІ, сильний шторм у Чорному морі викинув на мілину біля узбережжя Анапи суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза.
Нагадаємо, у Криму через шторм на пляжах позмивало водою фортифікаційні споруди окупантів.
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