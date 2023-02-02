У Сочі оштрафували росіянку за напис "Слава Україні" корейською мовою в WhatsApp

Суд у Сочі оштрафував на дві тисячі рублів місцеву жительку, яка написала у статусі в WhatsApp "Слава Україні!" корейською мовою.

На росіянку з Сочі склали протокол за написа "Слава Україні!" корейською мовою в WhatsApp.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Медуза".

На 38-річну жительку Сочі склали протокол за статтею про пропаганду нацистської символіки та/або символіки екстремістських організацій. Сьогодні, 2 лютого, суд розглянув цю справу. Жінці загрожував штраф або арешт до 15 діб.

Однак суд таки довів, що переклад фрази корейською мовою "є встановленою атрибутикою вітання екстремістських організацій, діяльність яких рішенням Верховного Суду РФ визнана екстремістською і заборонена на території РФ".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму написали донос на дівчинку з Херсона, яка під час уроку у Красноперекопську проігнорувала гімн Росії та намалювала у своєму блокноті прапор України.

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