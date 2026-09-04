Сочі / © Exilenova+

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У російському Сочі в ніч проти 4 вересня прогриміла серія потужних вибухів. Після атаки безпілотників спалахнули кілька пожеж, зокрема на нафтобазі, а в районі дислокації російської ППО зафіксували сильну детонацію. За попередніми даними, під удар міг потрапити комплекс С-400.

Про це повідомляє OSINT-спільнота Exilenova+ та інші моніторингові ресурси.

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У Мережі оприлюднили численні відео нічної атаки на Сочі. На кадрах видно потужні спалахи, пожежі та момент вторинної детонації після одного з прильотів.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За даними OSINT-аналітиків, один із ударів припав на район федеральної території Сіріус поблизу річки Псоу та кордону з Абхазією. Саме там розташовані позиції російської протиповітряної оборони — ймовірно, комплекси С-300 або С-400. Після атаки на цій території виникла пожежа.

Exilenova+ припускає, що було уражено саме місце дислокації комплексу С-400. Опубліковані відео демонструють момент удару з кількох ракурсів та подальшу детонацію. Водночас офіційного підтвердження знищення або пошкодження саме С-400 наразі немає.

Крім того, під час нічної атаки спалахнула нафтобаза в Адлерському районі Сочі. На оприлюднених кадрах видно масштабне полум'я над об'єктом. Російський оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників.

Моніторингові канали стверджують, що йдеться про нафтобазу, яку вже атакували раніше. На одному з відео також зафіксований пуск ракети російського комплексу «Панцир», однак незрозуміло, чи вдалося їй уразити повітряну ціль.

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Також повідомлялося про пожежу на одній із автозаправних станцій Сочі. За попередньою версією, там могли впасти уламки безпілотника.

Російська сторона заявляє, що внаслідок атаки також пошкоджене скління кількох житлових будинків та інших споруд. За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає.

Згодом українська збройна компанія Fire Point раніше підтвердила, що був атакований НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Зробили це Сили оборони України за допомогою дронів FP-1. Окрім того, захисники уразили логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області РФ. Він має площу близько 108 тис. кв. м ірозрахований на зберігання до 54 млн одиниць товарів.

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