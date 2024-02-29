У Сочі просто посеред дороги перекинувся ЗРГК "Панцирь-С1": з'явилося видовищне відео

Ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс поспішав на бойове чергування, але вирішив "прилягти".
У Росії зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" перекинувся просто посеред дороги.
Видовищне відео оприлюднив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.
"Російський ЗРГК "Панцир-С1", який пересувався у супроводі поліції, ліг на бойове чергування в Сочі, біля мосту через Мамайку", – написав Бутусов під відео.
Нагадаємо, розвідка Британії оцінила наслідки ліквідації другого російського літака А-50. В РФ тепер залишилося лише сім таких бортів. До слова, перший А-50 українські оборонці збили 14 січня, а другий - 23 лютого.
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