У Сочі просто посеред дороги перекинувся ЗРГК "Панцирь-С1": з'явилося видовищне відео

Ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс поспішав на бойове чергування, але вирішив "прилягти".

У Росії зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" перекинувся просто посеред дороги.

Видовищне відео оприлюднив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"Російський ЗРГК "Панцир-С1", який пересувався у супроводі поліції, ліг на бойове чергування в Сочі, біля мосту через Мамайку", – написав Бутусов під відео.

У Сочі просто посеред дороги перекинувся ЗРГК "Панцир-С1"

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила наслідки ліквідації другого російського літака А-50. В РФ тепер залишилося лише сім таких бортів. До слова, перший А-50 українські оборонці збили 14 січня, а другий - 23 лютого.