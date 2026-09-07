У Сочі знову могла загорітися нафтобаза Роснефти: OSINT-аналітики помітили пожежу

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У Сочі, ймовірно, сталося повторне займання на Адлерській нафтобазі Роснефть-Кубаньнефтепродукт, яку атакували в ніч проти 4 вересня.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз.

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За даними видання, інформація про нову пожежу з’явилася в російських Telegram-каналах, зокрема Supernova+. Водночас місцева влада офіційно про займання не повідомляла, тому підтвердження, що горить саме нафтобаза Роснефти, наразі немає.

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ASTRA звертає увагу, що перед появою повідомлень про пожежу не було інформації про атаку безпілотників чи оголошення повітряної тривоги.

Нафтобаза Роснефть-Кубаньнефтепродукт розташована в Адлерському районі Сочі неподалік міжнародного аеропорту. Об’єкт використовується для зберігання та постачання нафтопродуктів.

Цю нафтобазу вже атакували в ніч проти 4 вересня. Тоді після нальоту безпілотників у районі Сочі також горіла нафтобаза Лукойл-Югнефтепродукт на федеральній території Сіріус.

OSINT-аналітики ASTRA тоді геолокували кадри очевидців, які вказували на пожежу на об’єкті Лукойлу. Крім того, повідомлялося про атаку на дивізіон російської ППО в районі Сіріуса неподалік кордону з Абхазією та річки Псоу.

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Після тієї атаки вранці 4 вересня тимчасово припинив роботу один із двох операторів, які заправляють літаки в аеропорту Сочі, — дочірня структура Роснефти. Заправлення повітряних суден тоді здійснював лише оператор Лукойлу, що випливало з міжнародного авіаційного повідомлення для пілотів.

Нагадаємо, 3 вересня морський безекіпажний катер ВМС ЗСУ успішно уразив багатоцільове судно забезпечення NEFRIT під російським прапором у порту Сочі, внаслідок чого в районі його перебування зафіксовано потужний вибух і густий дим. Судно було важливим елементом ворожої інфраструктури, оскільки забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об’єкти, перевозило спецвантажі та персонал, а також виконувало підводно-технічні роботи на підтримку воєнної економіки РФ.

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