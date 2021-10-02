У соцмережах писала, як вона їх любить: у Польщі 26-річна матір задушила трьох своїх дітей

У соцмережах писала, як вона їх любить: у Польщі 26-річна матір задушила трьох своїх дітей

Жінці загрожує довічне ув'язнення.

У м. Люблін, що у Польщі, 26-річна жінка задушила трьох своїх дітей. Її уже затримали та помістили в нейропсихіатричну лікарню, де вона перебуває під наглядом поліції.

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Про це повідомляє wiadomosci.wp.pl.

Тіла трьох дітей: 2-річної дівчинки, 4-річного хлопчика та 8-місячної дівчинки виявила їхня бабуся, яка приїхала в гості до дочки. Діти лежали на ліжку та не подавали ознак життя. На місце події прибули три бригади швидкої допомоги, проте врятувати дітей не вдалось, вони уже були мертвими.

Матір дітей затримали. Вона уже зізналась у трьох вбивствах. Польські ЗМІ повідомляють, що раніше 26-річна жінка мала проблеми із наркотиками, її партнер перебуває у в'язниці. Відомо, що на момент вбивства мати була тверезою. Як зазначається, на перший погляд, жінка любила своїх дітей: вона часто публікувала їхні фото в соцмережах та розповідала про те, наскільки вони для неї важливі.

1 жовтня жінку допитали та повідомили їй про три звинувачення. Кожне з них карається від 8 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, у Польщі трагічно загинув 23-річний український заробітчанин.

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