У Сомалі біля президентського палацу вибухнув автомобіль: вісім загиблих

Більшість загиблих - мирні мешканці.

У Могадішо, столиці Сомалі, біля президентського палацу вибухнув автомобіль з вибухівкою.

Про це з посиланням на поліцію повідомляє Associated Press.

Також читайте Аеропорт Ербіля атакували начинені вибухівкою безпілотники - ЗМІ

Вибух забрав життя восьми осіб. Крім того, є дев'ять потерпілих. "Ми підтверджуємо, що вісім людей, більшість з них мирні громадяни, загинули", — сказав представник місцевої поліції Ахмед Муді.

Очевидці розповідають: вибухнуло на КПП, коли поліція зупинила автомобіль для перевірки. Зазначається, що цей пункт пропуску використовують президент і прем'єр-міністр на шляху в аеропорт Могадішо і назад.

Відповідальність за теракт взяли бойовики "Аш-Шабаб". Угрупування має зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".

Як повідомлялося, в захопленій "Талібаном" столиці Афганістану Кабулі тиждень тому прогриміли два вибухи. Перший стався в районі Дашті-Барч. Другий - в Ірфані Харрготі 13 району. Очевидці повідомляють про двох постраждалих. Зазначається, що в Ірфані вибухнула магнітна міна.В іншому місці - замінований автомобіль.

Новини світу: у захопленому талібами Кабулі прогримів вибух

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання