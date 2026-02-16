У соцмережі Х стався глобальний збій: що відомо

Соцмережа Х / © ТСН

Реклама

У понеділок, 16 лютого, популярна соціальна платформа X зіткнулася з серйозними технічними труднощами.

Про це пише видання Daily Sabah.

Як повідомляється, перші повідомлення про некоректну роботу сервісу почали фіксувати близько 15:15 за київським часом. За короткий проміжок часу кількість скарг від юзерів з різних куточків планети перевалила за 40 тисяч.

Реклама

Аналіз характеру несправностей показав, що найбільше проблем виникло безпосередньо з мобільним застосунком — на нього нарікають 53% постраждалих користувачів. Ще 21% респондентів заявили про неможливість оновити стрічку новин, а у 16% виникли складнощі з використанням вебверсії платформи.

Фахівці моніторингової організації Netblocks, яка відстежує стан цифрових комунікацій, підкреслили, що цей інцидент не пов’язаний із зовнішніми факторами. За їхніми словами, збій стався не через проблеми на рівні інтернет-провайдерів чи державне блокування трафіку, а має внутрішній характер.

Варто зауважити, що лютий став для компанії справжнім випробуванням на стабільність. Аналогічні масштабні перебої вже спостерігалися 1 лютого, а також 9 лютого, коли в США проходив Супербоул.

аразі керівництво соціальної мережі та її технічні служби утримуються від офіційних пояснень щодо причин сьогоднішнього інциденту.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія Meta отримала патент на штучний інтелект, який дозволяє продовжувати активність у соціальних мережах навіть після смерті користувача.