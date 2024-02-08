У SpaceX відповіли на заяву про використання Starlink росіянами в Україні

SpaceX, яка забезпечує роботу мережі супутникового зв’язку Starlink, заперечила, що веде будь-які офіційні справи з російським урядом або зі збройними силами РФ.

Компанія SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими, отже і не забезпечує роботу мережі супутникового зв’язку Starlink.

Про це заявили у SpaceX на офіційній сторінці у мережі Х (колишньому Твіттері).

У компанії додали, що "не працюють, тобто сервіс не працюватиме в цій країні (Росії - ред.)".

"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання до Росії. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили в SpaceX.

У компанії заявили, що не працюють і в Дубаї.

"Starlink не можна придбати в Дубаї, а SpaceX туди не доставляє свою продукцію", - зазначено в заяві.

Водночас Starlink не уповноважує жодних сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів продавати свої системи в Дубаї.

"Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями або є неавторизованим користувачем, ми розслідуємо скаргу та вживаємо заходів для дезактивації термінала, якщо це підтвердиться", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, раніше український волонтер Сергій Стерненко заявив, що росіяни почали використовувати супутниковий Інтернет Starlink. Стерненко опублікував скриншоти повідомлень у соцмережі Х про наявність Starlink у росіян і сказав, що ця інформація є правдивою.

2023 року начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інформацію про те, що Starlink вимикалися біля окупованого Криму 2022 року. За його словами, це тривало місяць.