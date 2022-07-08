У списку - патріарх Кирило, речниця МЗС Захарова та інші: Канада запровадила санкції проти пропагандистів РФ

Міністерство закордонних справ Канади розширило санкції проти росіян. Цього разу у переліку опинилися - глави РПЦ Кирила, голова "Роскомнагляду", а також представників МЗС і МВС Марії Захарової та Ірини Волк.

Зокрема, під нові санкції Канади потрапили 29 громадян Росії.

Про це йдеться на сайті канадського зовнішньополітичного відомства.

Як зауважили в МЗС Канади, "ці особи були ідентифіковані як російських агентів дезінформації, які несуть відповідальність за сприяння та підтримку неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну".

Окрім цього, фінансові обмеження запровадили проти підприємця Тиграна Худавердяна, голови Роскомнагляду Андрія Ліпова і кілька його заступників. Також санкції стосуватимуться директора ВДТРК Олега Добродєєва, журналістки Ольги Скабєєвої, бізнесмена Олександра Лебедєва, тележурналіста Аркадія Мамонтова, актора й кінорежисера Тиграна Кеосаяна та інших.

Канада також запровадила санкції проти низки російських ЗМІ. Зокрема, до санкційного списку потрапили:

ВДТРК,

"Перший канал",

НТВ,

агентство "ТАРС",

компанія "Газпром-медіа",

RT і Sputnik.

Варто зазначити, раніше проти глави РПЦ Кирила, пропутінськго предстоятеля Кирила запровадила Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила.

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