У списку - патріарх Кирило, речниця МЗС Захарова та інші: Канада запровадила санкції проти пропагандистів РФ

Міністерство закордонних справ Канади розширило санкції проти росіян. Цього разу у переліку опинилися - глави РПЦ Кирила, голова "Роскомнагляду", а також представників МЗС і МВС Марії Захарової та Ірини Волк.
Зокрема, під нові санкції Канади потрапили 29 громадян Росії.
Про це йдеться на сайті канадського зовнішньополітичного відомства.
Як зауважили в МЗС Канади, "ці особи були ідентифіковані як російських агентів дезінформації, які несуть відповідальність за сприяння та підтримку неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну".
Окрім цього, фінансові обмеження запровадили проти підприємця Тиграна Худавердяна, голови Роскомнагляду Андрія Ліпова і кілька його заступників. Також санкції стосуватимуться директора ВДТРК Олега Добродєєва, журналістки Ольги Скабєєвої, бізнесмена Олександра Лебедєва, тележурналіста Аркадія Мамонтова, актора й кінорежисера Тиграна Кеосаяна та інших.
Канада також запровадила санкції проти низки російських ЗМІ. Зокрема, до санкційного списку потрапили:
- ВДТРК,
- "Перший канал",
- НТВ,
- агентство "ТАРС",
- компанія "Газпром-медіа",
- RT і Sputnik.
Варто зазначити, раніше проти глави РПЦ Кирила, пропутінськго предстоятеля Кирила запровадила Британія запровадила санкції проти очільника РПЦ Кирила.
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