У списку країн, які збирається відвідати Пелосі в Індо-Тихоокеанському регіоні, Тайваню немає

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає країни Індо-Тихоокеанського регіону. Однак при цьому у списку територій, які мають намір відвідати члени Конгресу США, немає Тайваню.
Так, Пелосі збирається полетіти до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Зазначається, що поїздка буде зосереджена на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному врядуванні в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це йдеться на офіційному сайті спікерки Палати представників США.
"Сьогодні наша делегація Конгресу їде до Індо-Тихоокеанського регіону, щоб підтвердити сильну та непохитну прихильність Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності, зокрема мир і безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, літак з Пелосі під час польоту до Індо-Тихоокеанського регіону приземлився на Гаваях. Там, за словами спікерки Палати представників США, також відбулись деякі заходи.
"Після зупинки заправки на Гаваях ми були вшановані брифінгом від керівництва USINDOPACOM, а також відвідали меморіал Перл-Харбор і USS Arizona. Наші члени віддали шану доблесним військовослужбовцям, які загинули під час жорстокої атаки на Перл-Харбор. Під час наших подорожей ми продовжуватимемо висловлювати нескінченну вдячність Конгресу та країни за наших відважних військовослужбовців США, дислокованих за кордоном, чия служба робить регіон і світ більш стабільними та безпечними", - сказала Пелосі.
Нагадаємо, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 30 липня розпочинає своє турне країнами Азії. Літак з американською делегацією вже вилетів зі США. Все, що відомо про візит Пелосі на Тайвань, чому Китай проти і які є загрози – читайте в матеріалі ТСН.ua.
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