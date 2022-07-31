У списку країн, які збирається відвідати Пелосі в Індо-Тихоокеанському регіоні, Тайваню немає

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає країни Індо-Тихоокеанського регіону. Однак при цьому у списку територій, які мають намір відвідати члени Конгресу США, немає Тайваню.

Так, Пелосі збирається полетіти до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Зазначається, що п оїздка буде зосереджена на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному врядуванні в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це йдеться на офіційному сайті спікерки Палати представників США.

"Сьогодні наша делегація Конгресу їде до Індо-Тихоокеанського регіону, щоб підтвердити сильну та непохитну прихильність Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії наша делегація проведе зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності, зокрема мир і безпеку, економічне зростання та торгівлю, пандемію COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, літак з Пелосі під час польоту до Індо-Тихоокеанського регіону приземлився на Гаваях. Там, за словами спікерки Палати представників США, також відбулись деякі заходи.

"Після зупинки заправки на Гаваях ми були вшановані брифінгом від керівництва USINDOPACOM, а також відвідали меморіал Перл-Харбор і USS Arizona. Наші члени віддали шану доблесним військовослужбовцям, які загинули під час жорстокої атаки на Перл-Харбор. Під час наших подорожей ми продовжуватимемо висловлювати нескінченну вдячність Конгресу та країни за наших відважних військовослужбовців США, дислокованих за кордоном, чия служба робить регіон і світ більш стабільними та безпечними", - сказала Пелосі.

Нагадаємо, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 30 липня розпочинає своє турне країнами Азії. Літак з американською делегацією вже вилетів зі США. Все, що відомо про візит Пелосі на Тайвань, чому Китай проти і які є загрози – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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