У списку - речниця МЗС РФ, олігархи та наближене до Путіна оточення: США запроваджують нову порцію санкцій проти росіян

У списку - речниця МЗС РФ, олігархи та наближене до Путіна оточення: США запроваджують нову порцію санкцій проти росіян

Міністерство фінасів США розширило список санкцій проти Росії.

Під санкції США потрапили брокерська яхтна компанія, пов’язана з Кремлем, кілька відомих російських урядовців, а також близький соратник Путіна та розпорядник грошей Сергій Ролдугін, який зберігає офшорні багатства російського президента.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Зокрема, Держдепартамент США запровадив санкції проти п'яти російських олігархів та еліт: Марії Захарової, речниці МЗС Росії; Олексія Мордашова, лідера "Севергруп" і одного із найбагатших мільярдерів Росії, а також членів сімей та організацій, пов’язаних з олігархами та елітою. Окрім цього, під обмеження потрапила "Сєвєрстал", однієї з найбільших металургійних компаній у РФ.

Загалом Міністерство торгівлі США додало до списку організацій 71 додаткову компанію, розташовану в Росії та Білорус.

Під санкції США потрапили такі російські чиновники:

Сергій Павлович Ролдугін (Ролдугін) — близький друг і частина системи, яка управляє офшорними багатствами президента Путіна. Вони знайомі понад 40 років, і Ролдугін є хрещеним батьком однієї з дочок Путіна. Ролдугін — віолончеліст, диригент, художній керівник Санкт-Петербурзького музичного будинку — державного закладу культури Росії. Раніше проти нього запровадили обмеження ЄС, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Олена Юріївна Міртова (Міртова), дружина Ролдугіна, — оперна співачка та актриса-сопрано, яка виступала разом із чоловіком.

Юрій Слюсар — президент Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), російської державної компанії, основного постачальника літаків для російських військових, а також одного з провідних гравців російської промисловості та оборонного сектора, тісно пов’язаних з урядом Росії. Раніше проти Слюсара запровадили фінансові обмеження ЄС, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Віталій Савельєв — міністр транспорту Російської Федерації, член Ради директорів Російських залізниць. В ін також є головою ради директорів "Аерофлоту".

Максим Решетніков — міністр економічного розвитку Російської Федерації. Решетніков входить до складу правління російських структур, які потрапили під санкції, включаючи ВТБ Банк, ВЕБ.РФ і Російські залізниці. Раніше проти нього запровадили обмеження ЄС, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Ірек Енварович Файзуллін — міністр будівництва та житлово-комунального господарства Росії, входить до ради директорів Російської залізниці. Проти Файзулліна також запровадили санкції ЄС і Велика Британія.

Дмитро Юрійович Григоренко — віце-прем'єр-міністр, керівник апарату уряду Росії. Григоренка раніше включали до санкційного списку ЄС, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Брокерська діяльність яхт Imperial Yachts SAR

Це брокерська компанія з яхт, яка пропонує різноманітні послуги, пов'язані з суперяхтами, включаючи їх дизайн, замовлення, чартер та управління. На додаток до свого головного офісу в Монако Imperial Yachts має офіс у столиці Росії та надає послуги, пов’язані з яхтами, російській еліті, зокрема для найближчого оточення президента Путіна. Imperial Yachts веде бізнес з олігархами, визначеними США.

Також санкції запроваджують проти підприємств: ТОВ " Норд Марін" , ТОВ "Яхт-Трейд" , ТОВ "Більдінг Менеджмент" та ТОВ "Норд Марин Інжинірінг".

Додаткові яхти та літаки

Як йдеться у заяві Мінфіну США, під санкції потрапили 7 яхт та три літаки, які належать компаніям, пов'язаних з Путіним та іншими високопосадовцями. Деякі з них — за незаконне входження у повітряний простір України над тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляв раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, ЄС схвалив ембарго на нафту з РФ та санкції проти "Сбербанка". Наразі офіційного рішення високопосадовців ЄС немає.

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