У Сполучених Штатах легкомоторний літак впав на будинок: є загиблі

У Сполучених Штатах легкомоторний літак впав на будинок: є загиблі

Потерпіли мешканці будинку.

В американському штаті Коннектикут розбився легкомоторний літак.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

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Кадри одразу після падіння повітряного судна зафільмували випадкові перехожі. В авіатрощі загинули щонайменше четверо людей. Крім того, двоє потерпілих. за попередньою інформацією, це мешканці будинку, на який впав літак.

Нині триває розслідування причин трагедії. Попередньо у поліції розглядають версію технічною несправності.

Новини світу: у Коннектикуті розбився легкомоторний літак

Як повідомлялося, поблизу узбережжя американського міста Сан-Дієго розбився військовий вертоліт МВС Сполучених Штатів. Інцидент стався у вівторок близько 16:30 за місцевим часом і час "виконання планових польотів". Гвинтокрил типу MH-60S впав у море за 110 км від берега.

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