У Сполучених Штатах легкомоторний літак впав на будинок: є загиблі

Потерпіли мешканці будинку.
В американському штаті Коннектикут розбився легкомоторний літак.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.
Кадри одразу після падіння повітряного судна зафільмували випадкові перехожі. В авіатрощі загинули щонайменше четверо людей. Крім того, двоє потерпілих. за попередньою інформацією, це мешканці будинку, на який впав літак.
Нині триває розслідування причин трагедії. Попередньо у поліції розглядають версію технічною несправності.
Як повідомлялося, поблизу узбережжя американського міста Сан-Дієго розбився військовий вертоліт МВС Сполучених Штатів. Інцидент стався у вівторок близько 16:30 за місцевим часом і час "виконання планових польотів". Гвинтокрил типу MH-60S впав у море за 110 км від берега.