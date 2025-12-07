ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
3 хв

У спортзалі штанга на смерть причавила чоловіка – деталі трагедії (фото)

Поліція підтвердила, що інцидент стався випадково.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Тренування

Тренування / © iStock

У місті Олінда на північно-східному узбережжі Бразилії загинув 55-річний важкоатлет-аматор Рональд Монтенегро під час тренування у спортзалі «RW Academia».

Про це повідомили місцеві ЗМІ, керівництво музею, де він працював, а також адміністрація спортзалу, про це пише видання Daily Mail.

Поліція підтвердила, що інцидент стався випадково і розпочала розслідування. За інформацією слідчих та записів камер відеоспостереження, трагедія сталася під час виконання жиму лежачи.

Під час підйому штанга вислизнула з рук Монтенегро і впала на його груди. Чоловік самостійно звільнився від ваги, проте через кілька секунд знепритомнів і впав. Медики, що прибули на місце, надали допомогу та транспортували його до медичного центру, проте врятувати життя спортсмена не вдалося.

Рональд Монтенегро був відомий не лише як активний відвідувач спортзалу, а й як культурний діяч — він очолював Музей гігантських ляльок (Palacio dos Bonecos Gigantes) в Олінді. Музей містить ляльок висотою до 4,5 метрів та вагою до 45 кг, виготовлених із пап’є-маше та тканини, які є невід’ємною частиною щорічного карнавалу, що проходить у місті.

Керівництво музею опублікувало заяву з фотографією Рональда, обрамленою чорною стрічкою:

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

«Із глибоким сумом повідомляємо про відхід Рональда Монтенегро — нашого президента та незамінної фігури в історії Палацу Ляльок. Сьогодні ми втратили не лише лідера, але й друга, творця, пристрасного захисника народної культури, і одну з осіб, які найбільше доклали зусиль для збереження традиції гігантських ляльок. Його відданість, бачення та любов до карнавалу залишать свій слід у поколіннях.»

З огляду на трагедію, діяльність музею тимчасово призупинено до 5 грудня.

Адміністрація спортзалу «RW Academia» також висловила співчуття:

«З глибоким сумом та розгубленістю RW Academia висловлює солідарність у зв’язку зі смертю нашого учня Рональда Жозе Сальвадора. Уся команда надала невідкладну допомогу та викликала спеціалізовані служби. Попри всі зусилля, ми з невимовним сумом прийняли звістку про його смерть. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям.»

Родич загиблого, який побажав залишитися анонімним, наголосив на необхідності посилення контролю під час виконання важких вправ:

«Таке тренування вимагає наявності тренера. На відео видно, що він почувався добре та розігрів руки, проте коли опустив вагу, не впорався, і гриф вислизнув. Ми вимагаємо, щоб спортзали звертали увагу на питання безпеки і не дозволяли виконувати подібні вправи самостійно.»

Поліція вже дійшла висновку, що загибель Монтенегро стала наслідком нещасного випадку. Точна вага штанги, яку піднімав спортсмен, наразі не повідомляється.

Подібні випадки траплялися і раніше. У вересні 2024 року на Тайвані важкоатлет ледь не був задушений штангою вагою 104 кг, а у вересні 2023 року в Китаї 27-річний чоловік загинув, коли його шия була затиснута між грифом штанги і тренувальною лавою.

У нього залишилось двоє дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 41-річна Вікторія Томас, яку вважали здоровою й активною жінкою, пережила клінічну смерть прямо під час тренування у спортзалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie