У спортзалі штанга на смерть причавила чоловіка – деталі трагедії (фото)

У місті Олінда на північно-східному узбережжі Бразилії загинув 55-річний важкоатлет-аматор Рональд Монтенегро під час тренування у спортзалі «RW Academia».

Про це повідомили місцеві ЗМІ, керівництво музею, де він працював, а також адміністрація спортзалу, про це пише видання Daily Mail.

Поліція підтвердила, що інцидент стався випадково і розпочала розслідування. За інформацією слідчих та записів камер відеоспостереження, трагедія сталася під час виконання жиму лежачи.

Під час підйому штанга вислизнула з рук Монтенегро і впала на його груди. Чоловік самостійно звільнився від ваги, проте через кілька секунд знепритомнів і впав. Медики, що прибули на місце, надали допомогу та транспортували його до медичного центру, проте врятувати життя спортсмена не вдалося.

Рональд Монтенегро був відомий не лише як активний відвідувач спортзалу, а й як культурний діяч — він очолював Музей гігантських ляльок (Palacio dos Bonecos Gigantes) в Олінді. Музей містить ляльок висотою до 4,5 метрів та вагою до 45 кг, виготовлених із пап’є-маше та тканини, які є невід’ємною частиною щорічного карнавалу, що проходить у місті.

Керівництво музею опублікувало заяву з фотографією Рональда, обрамленою чорною стрічкою:

«Із глибоким сумом повідомляємо про відхід Рональда Монтенегро — нашого президента та незамінної фігури в історії Палацу Ляльок. Сьогодні ми втратили не лише лідера, але й друга, творця, пристрасного захисника народної культури, і одну з осіб, які найбільше доклали зусиль для збереження традиції гігантських ляльок. Його відданість, бачення та любов до карнавалу залишать свій слід у поколіннях.»

З огляду на трагедію, діяльність музею тимчасово призупинено до 5 грудня.

Адміністрація спортзалу «RW Academia» також висловила співчуття:

«З глибоким сумом та розгубленістю RW Academia висловлює солідарність у зв’язку зі смертю нашого учня Рональда Жозе Сальвадора. Уся команда надала невідкладну допомогу та викликала спеціалізовані служби. Попри всі зусилля, ми з невимовним сумом прийняли звістку про його смерть. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям.»

Родич загиблого, який побажав залишитися анонімним, наголосив на необхідності посилення контролю під час виконання важких вправ:

«Таке тренування вимагає наявності тренера. На відео видно, що він почувався добре та розігрів руки, проте коли опустив вагу, не впорався, і гриф вислизнув. Ми вимагаємо, щоб спортзали звертали увагу на питання безпеки і не дозволяли виконувати подібні вправи самостійно.»

Поліція вже дійшла висновку, що загибель Монтенегро стала наслідком нещасного випадку. Точна вага штанги, яку піднімав спортсмен, наразі не повідомляється.

Подібні випадки траплялися і раніше. У вересні 2024 року на Тайвані важкоатлет ледь не був задушений штангою вагою 104 кг, а у вересні 2023 року в Китаї 27-річний чоловік загинув, коли його шия була затиснута між грифом штанги і тренувальною лавою.

У нього залишилось двоє дітей.

