У справі про смерть Гайден Панеттьєрі новий поворот: поліція перевіряє її хлопця

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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У розслідуванні обставин смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі з’явилися нові деталі. Правоохоронці вивчають дії близького оточення зірки, зокрема її бойфренда Браяна Гікерсона, який перебував разом із нею в орендованій квартирі в день трагедії.

Про це повідомило видання RadarOnline.

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Слідчі намагаються встановити детальний перебіг подій, які передували моменту, коли акторку знайшли непритомною. Зокрема, правоохоронці з’ясовують, із ким контактував Гікерсон та де він перебував. Для цього представникам поліцейського департаменту необхідно отримати офіційний дозвіл на доступ до мобільного телефона чоловіка.

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Наразі поліція не висувала підозри ані Гікерсону, ані іншим особам. Водночас розслідування залишається в активній фазі — наприкінці серпня правоохоронці вже провели обшуки в будинку Гайден у Лос-Анджелесі.

Стосунки акторки та Браяна Гікерсона протягом років супроводжувалися гучними скандалами й фактами фізичного насильства. 2021 року чоловік офіційно визнав провину в побитті Панеттьєрі, а також затримувався поліцією 2019-го та 2020 року.

Крім того, сусідка акторки Мія Терразас, яка мешкає в тому ж житловому комплексі в Лос-Анджелесі, зазначала, що двічі бачила, як побиту зірку виносили з квартири на ношах у супроводі Гікерсона.

Смерть акторки Гайден Панеттьєрі — останні новини

Нагадаємо, 16 серпня у віці 36 років померла американська акторка та екснаречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі. Вона не дожила до свого дня народження п’ять днів. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю і депресією, зокрема після народження доньки 2014 року.

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Панеттьєрі знайшли непритомною в апартаментах у Грінвіллі (штат Південна Кароліна), де вона тимчасово мешкала. Як повідомляє TMZ, на оприлюдненому записі розмов диспетчерів згадуються «зупинка серця» і «передозування».

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