У справі замаху на бізнесмена в Монако стався неочікуваний поворот: що з’ясувало слідство

Вибух у Монако / © ilgiornale.it

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У розслідуванні підриву резиденції українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако стався прорив. Слідчі з’ясували, що головним підозрюваним є не чоловік, як вважалося раніше, а 30-річна громадянка України, яка проживає в Німеччині та вміє маскувати зовнішність.

Про це повідомляє il Giornale.

Кого підозрюють у підриві резиденції в Монако

Журналісти дізналися, що поліції допоміг свідок, який спілкувався з жінкою. Підозрювану вже знайшли в іншій країні Європи, тому судова влада Монако оголосила її в міжнародний розшук і залучила європейську поліцію.

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Камери відеоспостереження показали, що жінка перевдяглася в чоловічий одяг і використала грим, щоб її не впізнали. На відео вона в чорному жилеті, білих штанах, кросівках і темному капелюсі. Щойно вона встановила вибухівку, одразу втекла через кордон до Франції.

Напад стався у понеділок. Внаслідок вибуху поранень зазнали сам Вадим Єрмолаєв, його супутниця і син-підліток. Місцева влада залучила до розслідування максимальні ресурси, оскільки цей інцидент є безпрецедентним для князівства Монако, відомого своїм високим рівнем безпеки.

Офіційних звинувачень на адресу розшукуваної жінки наразі не висунуто, а її ім’я не розголошується. Слідство триває на загальноєвропейському рівні.

Окремо правоохоронці з’ясовують мотив злочину. Вадим Єрмолаєв — бізнесмен українського походження з кіпрським паспортом. Раніше він був одним із провідних забудовників Дніпропетровщини, проте 2023 року потрапив під санкції влади в Києві за ведення бізнесу в окупованому росіянами Криму. Наразі версія щодо зв’язку нападу з комерційною діяльністю бізнесмена залишається однією з основних.

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Замах на українського олігарха Єрмолаєва — останні новини

Нагадаємо, ввечері 29 червня у Монако біля житлового будинку підірвали дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Поранення дістав він сам, жінка віком від 50 до 60 років і 13-річний підліток. Спочатку медіа писали, що це його дружина та син.

Згодом стало відомо, що під час замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в момент вибуху з ним перебувала не його дружина Анна, а інша жінка. За даними іноземних ЗМІ, це була коханка мільярдера — 46-річна Анна Насобіна.

Раніше ми писали, що у справі про вибух пакунка з бомбою в Монако стан однієї з постраждалих залишається критичним і нестабільним, а затриманого раніше підозрюваного відпустили на волю. Розслідування інциденту, який кваліфікували як замах на вбивство, триває в активній фазі.

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