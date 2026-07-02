ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
3791
Час на прочитання
2 хв

У справі замаху на бізнесмена в Монако стався неочікуваний поворот: що з’ясувало слідство

У нападі на олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако підозрюють українку, яка маскувалася під чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Вибух в Монако

Вибух у Монако / © ilgiornale.it

У розслідуванні підриву резиденції українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако стався прорив. Слідчі з’ясували, що головним підозрюваним є не чоловік, як вважалося раніше, а 30-річна громадянка України, яка проживає в Німеччині та вміє маскувати зовнішність.

Про це повідомляє il Giornale.

Кого підозрюють у підриві резиденції в Монако

Журналісти дізналися, що поліції допоміг свідок, який спілкувався з жінкою. Підозрювану вже знайшли в іншій країні Європи, тому судова влада Монако оголосила її в міжнародний розшук і залучила європейську поліцію.

Камери відеоспостереження показали, що жінка перевдяглася в чоловічий одяг і використала грим, щоб її не впізнали. На відео вона в чорному жилеті, білих штанах, кросівках і темному капелюсі. Щойно вона встановила вибухівку, одразу втекла через кордон до Франції.

Напад стався у понеділок. Внаслідок вибуху поранень зазнали сам Вадим Єрмолаєв, його супутниця і син-підліток. Місцева влада залучила до розслідування максимальні ресурси, оскільки цей інцидент є безпрецедентним для князівства Монако, відомого своїм високим рівнем безпеки.

Офіційних звинувачень на адресу розшукуваної жінки наразі не висунуто, а її ім’я не розголошується. Слідство триває на загальноєвропейському рівні.

Окремо правоохоронці з’ясовують мотив злочину. Вадим Єрмолаєв — бізнесмен українського походження з кіпрським паспортом. Раніше він був одним із провідних забудовників Дніпропетровщини, проте 2023 року потрапив під санкції влади в Києві за ведення бізнесу в окупованому росіянами Криму. Наразі версія щодо зв’язку нападу з комерційною діяльністю бізнесмена залишається однією з основних.

Замах на українського олігарха Єрмолаєва — останні новини

Нагадаємо, ввечері 29 червня у Монако біля житлового будинку підірвали дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Поранення дістав він сам, жінка віком від 50 до 60 років і 13-річний підліток. Спочатку медіа писали, що це його дружина та син.

Згодом стало відомо, що під час замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в момент вибуху з ним перебувала не його дружина Анна, а інша жінка. За даними іноземних ЗМІ, це була коханка мільярдера — 46-річна Анна Насобіна.

Раніше ми писали, що у справі про вибух пакунка з бомбою в Монако стан однієї з постраждалих залишається критичним і нестабільним, а затриманого раніше підозрюваного відпустили на волю. Розслідування інциденту, який кваліфікували як замах на вбивство, триває в активній фазі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3791
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie