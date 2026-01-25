- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 641
- Час на прочитання
- 2 хв
У спробі анексії Гренландії є історичний шанс для України - Портников
Портніков вважає, що заяви президента США про Гренландію стали тестом для міжнародної спільноти та історичним сигналом для України
Заява президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії Гренландії відкрила для України унікальну можливість. Міжнародна спільнота одноголосно засудила такі імперіалістичні плани, а канадський прем’єр Марк Карні на Давоському форумі 2026 року продемонстрував, як потужні міждержавні союзи здатні стримувати агресивні дії.
Про це розповів журналіст Віталій Портников на сторінці у Facebook.
«Дональд Трамп не став головним героєм форуму в Давосі, хоча, очевидно, саме на цю роль він розраховував, коли погоджувався взяти участь у конференції», — написав Портников. За його словами, всі тези, з якими американський президент звертався до європейців, були цілком передбачуваними ще до того, як він з’явився на трибуні.
Водночас Портников зазначає: «Головним героєм форуму несподівано для багатьох став канадський прем’єр Марк Карні». Портников пояснює, що Карні виступив не просто з політичною промовою, а зі справжнім концептуальним баченням майбутнього. «Промова Карні настільки контрастувала з промовою Трампа, що це помітив навіть сам американський президент», — додав він.
На прикладі Гренландії Портников підкреслює історичний аспект: «У 2026 році навіть заяви Трампа про можливість анексії далекої від Європи Гренландії викликали одностайне засудження практично всіх держав континенту. Гренландія — автономна частина Датської держави. І якщо б вона була незалежною і не приєдналася до жодного союзу, уявіть, якою була б її доля».
За словами Портникова, концептуальна промова Карні є сигналом для України: «Імперіалістичним зазіханням можуть ефективно протистояти тільки великі міждержавні об’єднання — можливо, навіть нові, а не ті, що функціонують зараз. Сам факт існування таких об’єднань та їхня готовність реагувати на виклики рано чи пізно призведуть до девальвації імперіалістичних апетитів і поховають політиків, які є трансляторами агресії».
«Як на мене, своєю промовою в Давосі Марк Карні окреслив для нас достатньо просту і зрозумілу перспективу: якщо рано чи пізно ми не будемо в Європі, то рано чи пізно ми будемо в Росії», — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Данії заявив, що данці відкидають передавання Гренландії США.