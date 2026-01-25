У спробі анексії Гренландії є історичний шанс для України - Портников

Віталій Портников / © Еспресо

Заява президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії Гренландії відкрила для України унікальну можливість. Міжнародна спільнота одноголосно засудила такі імперіалістичні плани, а канадський прем’єр Марк Карні на Давоському форумі 2026 року продемонстрував, як потужні міждержавні союзи здатні стримувати агресивні дії.

Про це розповів журналіст Віталій Портников на сторінці у Facebook.

«Дональд Трамп не став головним героєм форуму в Давосі, хоча, очевидно, саме на цю роль він розраховував, коли погоджувався взяти участь у конференції», — написав Портников. За його словами, всі тези, з якими американський президент звертався до європейців, були цілком передбачуваними ще до того, як він з’явився на трибуні.

Водночас Портников зазначає: «Головним героєм форуму несподівано для багатьох став канадський прем’єр Марк Карні». Портников пояснює, що Карні виступив не просто з політичною промовою, а зі справжнім концептуальним баченням майбутнього. «Промова Карні настільки контрастувала з промовою Трампа, що це помітив навіть сам американський президент», — додав він.

На прикладі Гренландії Портников підкреслює історичний аспект: «У 2026 році навіть заяви Трампа про можливість анексії далекої від Європи Гренландії викликали одностайне засудження практично всіх держав континенту. Гренландія — автономна частина Датської держави. І якщо б вона була незалежною і не приєдналася до жодного союзу, уявіть, якою була б її доля».

За словами Портникова, концептуальна промова Карні є сигналом для України: «Імперіалістичним зазіханням можуть ефективно протистояти тільки великі міждержавні об’єднання — можливо, навіть нові, а не ті, що функціонують зараз. Сам факт існування таких об’єднань та їхня готовність реагувати на виклики рано чи пізно призведуть до девальвації імперіалістичних апетитів і поховають політиків, які є трансляторами агресії».

«Як на мене, своєю промовою в Давосі Марк Карні окреслив для нас достатньо просту і зрозумілу перспективу: якщо рано чи пізно ми не будемо в Європі, то рано чи пізно ми будемо в Росії», — написав він.

