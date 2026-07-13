Третя світова війна (фото ілюстративне) / © Pixabay

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Назвали шість найнебезпечніших країн, якщо почнеться Третя світова війна. Це — США, Росія, Ізраїль, Іран, Північна Корея та острів Тайвань.

Такий список опублікував The Express.

У виданні зауважують, що є кілька вирішальних факторів, які впливають на те, чи є якесь місце більш небезпечним. Автори статті попереджають, якщо жити поблизу військової бази, то цивільна інфраструктура, найімовірніше, буде мішенню. Також існує «жахлива перспектива» нападу на великі населені пункти.

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США

Експерти вважають, що США майже напевно будуть певним чином залучені до Третьої світової війни, і це, ймовірно, зробить їх мішенню. Звичайно, місцезнаходження в США впливатиме на рівень небезпеки, але Америка, ймовірно, буде небезпечним місцем.

Іран

Іран, на думку дослідників, є небезпечним місцем, оскільки від початку війни Трампа внаслідок ударів США та Ізраїлю загинули тисячі людей. Ісламська Республіка часто демонструвала свою владу за межами власних кордонів і була осередком глобальної напруженості.

Ізраїль

Через загострення на Близькому Сході Ізраїль є мішенню ракетних атак з боку Ірану, попри те, що має розгалужену мережу оборонних систем, укриття та систему протиракетної оборони «Залізний купол».

Росія

Вторгнення Росії в Україну продовжується, і Україна, за оцінкою експертів, здобула кілька значних перемог у стримуванні російських військових. Вони припускають, що ця війна також має вищий потенціал для ескалації. Росія потенційно може атакувати НАТО, а це, своєю чергою, може втягнути в конфлікт набагато більше країн.

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Північна Корея

Ця закрита держава залишається вкрай ворожою до своїх південних сусідів, а також тісно пов’язана з Росією та Китаєм. Ці фактори можуть означати, що вона буде мішенню.

Тайвань

Можливо, менш очікуваний, ніж інші країни у цьому списку, але Тайвань ризикує стати мішенню для Китаю. КНР має плани щодо острова, і він може стати об’єктом військових дій.

Найбезпечнішим місцем під час військових дій буде Швейцарія. Завдяки гірському ландшафту та численним ядерним сховищам, побудованим глибоко в Альпах, до неї буде важко потрапити.

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Нагадаємо, керівник МЗС РФ Сергій Лавров зробив нову заяву про переговори. Він заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню по лінії фронту. Він додав, що Москва продовжить досягати цілей, поставлених Путіним ще в червні 2024 року.

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Тим часом окупанти продовжують атакувати мирні міста. Напередодні росіяни вдарили «Шахедом» по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок удару зруйновано квартири між 3-м та 4-м поверхами. Загинули дві пенсіонерки, 11 людей поранено.

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