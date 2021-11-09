У США 105-річна бігунка встановила світовий рекорд, подолавши дистанцію у 100 метрів

У США 105-річна бігунка встановила світовий рекорд, подолавши дистанцію у 100 метрів

Забіг вона подолала за 1 хвилину і 2 секунди.

Коли тобі за 100, а ти можеш дати фору молодшим. Літня американка встановила світовий рекорд, подолавши дистанцію у 100 метрів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Так, 105-річна Джулія Гокінс стала найстаршою жінкою, яка змогла подолати такий забіг за хвилину і дві секунди. Як тримати себе у такій чудовій формі - Джулія радо ділиться секретами. Каже - головне дбати про своє здоров'я та постійно тренуватися. На пробіжку планує виходити доти, доки вистачатиме сил та наснаги.

Новини світу: 105-річна американка встановила світовий рекорд, подолавши дистанцію у 100 метрів

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