12-річний хлопець зловив велику білу акулу під час риболовлі (фото)

У США 12-річний Кемпбелл Кінан з Массачусетсу зловив велику білу акулу під час риболовлі у Флориді.

Про це повідомляє ABC News.

Підліток розповів, що витратив 45 хв., намагаючись намотати рибу. Це було до того, як вона підплила достатньо близько, щоб хлопець міг побачити, що це за вид.

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"Ми зрозуміли, що це акула, коли вона була приблизно на відстані 20 футів (6 м – ред.) від нас, і нам довелося її забрати. Ми поставили на неї такий собі буй, щоб вона не провалилася", – розповів Кемпбелл.

Він додав, що коли риба підійшла досить близько, капітан сказав, що це велика біла акула, і всі на човні були в захваті.

Фото: Кеті Севідж

Мама хлопця Колін розповіла, що акула виявилася завдовжки 3,35 м і важила від 180 до 300 кг.

"Кемпбелл робив намотування, а потім перший помічник почав керувати і розповідати йому, як опустити вудку, а потім підтягнути її назад і намотати. Потім я трималась за Кемпбелла, тому що він не був нічим прив’язаний, і велика біла акула легко могла просто взяти його "на прогулянку", – розповіла мама підлітка.

Фото: Кеті Севідж

Кемпбелл розповів, що вони не затягнули акулу до човна, тому що в США правила забороняють витягувати білу акулу з води. Проте акулу підтягнули досить близько, щоб капітан помітив її, перш ніж відпустити.

Хлопець розповів, що він весь час ходить на риболовлю і побував на двох чартерних човнах. Його мама розповіла, що вони вирушили в подорож, сподіваючись зловити рибу-вітрильник або тунця.

Фото: Кеті Севідж

Нагадаємо, нещодавно в австралійському Квінсленді знайшли гігантську тростинну жабу вагою в 2,7 кг. Амфібію вже прозвали "Toadzilla" – тобто "Жабзілла", і вона може виявитися найбільшою у світі.

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