У США 13-річна дівчинка за наказом матері поховала 4-річну сестру на подвір'ї

Раніше горе-матір тричі звинувачували в жорстокому поводженні з дітьми.
В американському штаті Північна Кароліна 13-річна дівчинка за наказом матері власноруч поховала 4-річну сестру на задньому подвір'ї свого будинку в місті Шарлотт.
Про це із посиланням на поліцію округу Мекленбург повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що померла дитина три дні була змушена стояти у пральні за те, що забруднила штани. Зрештою обезсилена Мігеллік впала і вдарилася головою. Її мати, 31-річна Малік Беннетт, зробила доньці штучне дихання, однак врятувати дівчинку не змогла.
Тоді жінка помістила тіло малюка в два чорних пластикових мішки для сміття і заховала в багажнику позашляховика. Через п'ять днів через нестерпний запах Беннетт купила лопату і, викопавши яму на задньому дворі свого будинку, змусила старшу доньку помістити тіло сестри в яму і засипати землею.
Жінку затримали і звинуватили у вбивстві першого ступеня, жорстокому поводженні з дітьми, нанесенні тілесних ушкоджень та приховуванні смерті. Від лютого 2020 року вона тричі потрапляла в поле зору правоохоронців за жорстоке поводження з дітьми, ті справи досі перебувають на розгляді.
Поліція також заарештувала 53-річну матір підозрюваної Теммі Тейлор Моффетт, яку звинувати у приховуванні смерті і співучасті у вбивстві.
Нагадаємо, 8-річного хлопчика в Дніпрі названа мати виховувала на ланцюгу. Малого звільнили завдяки небайдужим сусідам. Саме вони викликали соціальні служби та поліцію. З'ясувалося, в суворих умовах жінка виховувала чотирьох дітей.