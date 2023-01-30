У США 18-річна дівчина дізналася про свою вагітність під час пологів

Жителька Південної Кароліни, США, яка не знала про вагітність, поскаржилася на біль у животі і за кілька годин несподівано народила здорову дитину.

Про це пише видання Daily Mail.

18-річна Брай Блантон розповіла, що одного разу прокинулася від різкого болю і відчула, що у неї промокло простирадло. Злякавшись, вона покликала матір, 36-річну Дженніфер Блеквелл. Коли жінка побачила доньку - вона одразу ж вирішила відвезти її до лікарні.

Після огляду лікаря з'ясувалося, що Блантон вже народжує. Ця новина шокувала і породіллю, і її матір, оскільки раніше Блантон кілька разів робила тести на вагітність і всі вони показували негативний результат. Крым того, у неї не з'явився великий живіт.

За кілька годин на світ з'явилася її донька. За словами Блантон, перші чотири години після пологів вона перебувала в істериці, але потім усвідомила, що трапилося.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка народила немовля прямо у пабі, власницею якого є її родина. Заклад працював аж до моменту пологів у жінки.

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