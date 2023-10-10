У США 29-річний активіст став мільйонером завдяки руху MAGA Трампа – розслідування AP

Некомерційна організація MAGA (Make America Great Again - гасло кампанії Трампа на минулих виборах ) здобула популярність, долучившись до кампанії експрезидента США Дональда Трампа 2016 року і відтоді зібрала приблизно чверть мільярда доларів, більшу частину яких витратила на виховання консервативних активістів і проведення публічних заходів. А також допомогла 29-річному активісту стати мільйонером.

Про це йдеться у матеріалі AP.

Маєток Чарлі Кірка вартістю $4,75 млн в іспанському стилі схований у закритому заміському клубі в Арізоні, де за членство у клубі гольфістів платять майже пів мільйона доларів. Кірк також може похвалитися гостьовим будинком, басейном у та захопливими видами на пустелю Сонора, пишуть журналісти.

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Політичний рух MAGA був прибутковим для Кірка – 29-річного генерального директора та співзасновника консервативної молодіжної організації Turning Point.

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Згідно з документів у відкритому доступі, високопосадовці організації Turning Point отримували високі зарплати, насолоджувалися щедрими винагородами та направили щонайменше $15,2 млн компаніям, з якими пов’язані вони, їхні друзі та партнери.

Організація Turning Point з усіх сил намагалася допомогти республіканцям перемогти на загальних виборах.

Напередодні президентських виборів у США 2024 року Turning Point планують виборчу кампанію (для підтримки Дональда Трампа - ред.) на суму $108 млн, яка пошириться за межі штатів Арізони до Джорджії та Вісконсинсу.

"Будь-який донор, який вважає, що організації потрібно 108 мільйонів доларів для кампанії з виборців у трьох штатах, отримує перевагу. Це схоже на крадіжку", - сказав Ерік Еріксон, радіоведучий та частий критик Трампа.

Речник організації Turning Point Ендрю Колвет у своїй заяві сказав, що жоден із лідерів групи "не отримав неналежної вигоди" від їхніх фінансових угод. За його словами, багатьом, у тому числі Чарлі Кірку, "недоплачували за їхні таланти".

Що відомо про Turning Point

Організація Turning Point була заснована в передмісті Чикаго 2012 року Чарлі Кірком, якому тоді було 18 років, і Вільямом Монтгомері, щоб пропагувати серед студентів боротьбу за низькі податки та обмеження для уряду США.

Група діяла виключно як некомерційна благодійна організація, пропонуючи списання податків за внески, приховуючи особи донорів від розголошення.

Turning Point з ентузіазмом підтримав Дональд Трампа після того, як він отримав номінацію від Республіканської партії 2016 року. Кірк був особистим помічником Дональда Трампа-молодшого, старшого сина експрезидента, під час загальних виборів.

Невдовзі Кірк почав регулярно з’являвся на телебаченні, де хвалив тодішнього президента США Дональда Трампа. Трамп і його син часто виступали на конференціях організації Turning Point.

Згідно з аналізом загальнодоступних податкових декларацій, внески в Turning Point подвоїлися, а потім потроїлися – і врешті-решт зросли до $79,2 млн 2022 року.

У міру того, як фінансові можливості зростали, події, які організовувала Turning Point, ставали все більш вишуканими і дороговартісними.

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Компенсація також різко зросла: згідно з податковими даними, дохід Кірка зріс від 27 000 тис. доларів 2016 року – до понад 407 000 тис. доларів 2021 року. Згідно з податковими документами та діловими документами, мільйони доларів були виплачені групі компаній, пов’язаних із кількома лідерами груп та їхніми партнерами.

Збагачення Чарлі Кірка

Кірк купив три об’єкти нерухомості елітного класу вартістю понад мільйон доларів, серед яких його новий особняк в іспанському стилі поблизу Фенікса, а також квартира неподалік і кондомініум (форма володіння житловим комплексом - ред.) на пляжі узбережжя Мексиканської затоки Флориди.

Оточення Кірка стверджує, що значна частина його статків була отримана від його "успішних подкастів і радіошоу, а також від гонорарів за публічні виступи".

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Тим не менш, Кірк використовував свою платформу в Turning Point, щоб допомогти запустити ці проєкти.

Група Turning Point також прийняла непрозору організаційну структуру, включаючи низку взаємопов’язаних некомерційних груп, комітетів політичних дій і комерційну товарну компанію Turning Point, яка не зобов’язана публічно звітувати про свої фінанси.

Одна філія, Turning Point Endowment, утримувала понад 55 мільйонів доларів у резерві 2022 року, тоді як донорів запрошували надати більше.

2019 року група заявила, що її керівники подорожуватимуть першим класом або чартерним літаком, пояснивши пізніше, що це необхідно для забезпечення "безперервного успіху місії організації".

Turning Point 2021 року спонсорувала весілля Чарлі Кірка та його дружини Еріки Францве в розкішному готелі Fairmont Scottsdale Princess.

Нагадаємо, племінниця Дональда Трампа заявила, що він злив Путіну секретну інформацію про оборону Ізраїлю.

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