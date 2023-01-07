У США 6-річний хлопчик приніс зброю до школи і вистрілив у вчительку

Учень початкових класів вистрілив у свою вчительку після того, як між ними стався конфлікт.

У США шестирічний хлопчик вистрілив в 30-річну вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія. Дитину затримали поліцейські.

Про це повідомляє CNN.

За словами начальника поліції Стіва Дрю, між учнем та вчителькою сталася сварка, після чого школяр зробив один постріл. Правоохоронці вважають, що постріл не був випадковістю: хлопець навмисне приніс вогнепальну зброю до школи та направив її на вчительку. Інших дітей у класі під час сварки не було.

Він додав, що постраждала вчителька перебуває у критичному стані. За її життя наразі борються лікарі.

Тим часом поліція з’ясовує, звідки у школяра зброя. Розслідування інциденту триває. Школа, у якій сталася стрілянина, поки не працює.

Нагадаємо, у США 10-річний хлопчик із штату Пенсільванія випадково вбив свого старшого брата, застреливши його з рушниці.

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