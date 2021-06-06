У США 8-річний хлопчик повісився через булінг у школі, його сім'ї виплатять $3 млн

Якось один із учнів побив Габріеля у шкільному туалеті. Непритомний третьокласник сім хвилин залишався на підлозі, поки інші діти штовхали його ногами.

У США шкільний округ штату Огайо виплатить 3 мільйони доларів родині 8-річного Габріеля Тайя, який наклав на себе руки через булінг з боку дітей.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що третьокласник вчився у початковій школі Карсона в місті Цинциннаті. 26 січня 2017 року хлопчик повернувся додому після чергових цькувань і повісився у своїй кімнаті.

За даними слідства, 24 січня 2017 року один із учнів побив Габріеля у шкільному туалеті. Дитина "понад сім хвилин залишалася на підлозі непритомною, поки інші учні насміхалися над ним і штовхали ногами". Це зафіксували камери відеоспостереження.

Через два дні на Габріеля знову напали у вбиральні навчального закладу. Після цього він скоїв самогубство.

Батьки третьокласника подали позов до суду, звинувативши керівництво і співробітників школи у "свідомій байдужості" та приховуванні інформації щодо булінгу, якому піддавався їхній син.

Судовий процес тривав два роки і в п'ятницю, 4 червня, шкільний округ погодився виплатити компенсацію. Освітня рада державних шкіл в Цинциннаті (CPS) має схвалити відповідну угоду в понеділок.

Окрім компенсації, угода також містить заклик до впровадження реформ у боротьбі з булінгом, зокрема до навчання персоналу, зусиль з виявлення винуватців і жертв цькувань, покращення можливості шкільних медсестер повідомляти про випадки знущань і застосування "принципів відновного правосуддя" щодо учнів, які беруть участь в булінгу.

"На честь Гейба його сім'я використає цю угоду для захисту нинішніх і майбутніх учнів CPS. Ми подбаємо про те, щоб ці реформи пустили коріння і поклали край булінгу в усій системі CPS", - вказав головний радник сім'ї Аль Герхардстайн.

Відповідно до угоди, CPS і Герхардстайн зустрічатимуться двічі на рік впродовж наступних двох років для спостереження за ходом реформ.

Окрім того, у початковій школі Карсона з'явиться меморіал пам'яті Габріеля Тайя.

Як повідомлялося, у Запоріжжі на початку квітня повісилася дівчина-підліток. Вона залишила передсмертну записку, у якій розповіла про цькування з боку вчителів та однолітків. Спеціальна комісія при департаменті освіти Запорізької міської ради фактів булінгу не знайшла.

Булінг у школі: як допомогти дитині повернутися до нормального життя

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання