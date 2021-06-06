У США 86-річний працівник цукрового заводу застрелив свого шефа через звільнення

Пенсіонер з 31-річним стажем просив залишитися ще на рік, а коли отримав відмову - дістав пістолет.

В американському штаті Флорида 86-річний чоловік, який 31 рік пропрацював на цукровому заводі в Бель-Глейді, застрелив свого 67-річного боса через звільнення.

Про це із посиланням на офіс шерифа Палм-Біч повідомляє ABC News.

Зазначається, що підозрюваного Фелікса Кабреру заарештували без права на заставу. Його звинувачують у вбивстві першого ступеня.

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За словами правоохоронців, чоловік просив керівництво дозволити йому пропрацювати ще рік з фінансових причин, а коли отримав відмову - витягнув пістолет і кілька разів вистрілив у боса.

Раніше у США рятувальник влаштував стрілянину на території пожежної частини №81 в окрузі Лос-Анджелес, вбивши одного зі своїх колег і травмувавши іншого.

До цього 57-річний американець Сем Кессіді вбив вісьмох своїх колег у дворі транспортного депо. Зауважимо, що від початку року в США в масових стрілянинах загинуло понад вісім тисяч людей.

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