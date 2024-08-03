У США адвокат підірвав статую Мао та "проколовся" з бомбою біля посольства КНР: що йому загрожує

Адвокат із Флориди визнав себе винним у пошкодженні статуй комуністичних лідерів у Техасі два роки тому та спробі підірвати бомбу біля посольства Китаю у Вашингтоні рік потому.

У п'ятницю, 2 серпня, 45-річний адвокат із Флориди в рамках угоди зі слідством зізнався у спробі влаштувати вибух біля посольства КНР у Вашингтоні, округ Колумбія, у вересні минулого року.

Про це пише The Guardian.

Обвинувачений Крістофер Родрігес визнав, що вранці 25 вересня 2023 року він приїхав з Флориди до Вашингтона і на таксі дістався до китайського посольства. У нього з собою був рюкзак із майже сімома кілограмами вибухівки, який він залишив за три метри від паркану китайського посольства. Чоловік спробував підірвати бомбу з безпечної відстані, вистріливши в рюкзак з гвинтівки, але схибив і пішов, залишивши бомбу. Покинутий без нагляду рюкзак із вибухівкою виявив співробітник секретної служби США.

У матеріалах справи йдеться, що спроба вибуху біля посольства була, як мінімум, другим злочином Родрігеса. За рік до цього він заклав вибухівку біля скульптур комуністичних лідерів Володимира Леніна та Мао Цзедуна, які розташовані біля будівлі Техаського громадського радіо в Сан-Антоніо.

У листопаді 2022 року Родрігес поїхав до Сан-Антоніо на орендованій машині. Там він переліз через двометровий паркан у двір, де стояли статуї, та помістив дві каністри з вибуховою речовиною біля основи скульптури Мао. Потім він заліз на дах сусідньої будівлі й звідти вистрілив по каністрах. Внаслідок вибуху статуя отримала пошкодження.

На момент публікації невідомо, що спонукало Крістофера Родрігеса вчинити ці "антикитайські" чи "антикомуністичні" злочини. Також не повідомляється, чи проходив обвинувачений психіатричну експертизу.

Родрігес був заарештований у штаті Луїзіана, 4 листопада 2023 року за підозрою у підриві статуй у Техасі. Однак після порівняння його ДНК зі слідами на рюкзаку з бомбою, кинутому у Вашингтоні, йому інкримінували й спробу нападу на посольство.

Родрігес визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення: пошкодження майна, яке перебуває у користуванні іноземного уряду, пошкодження федеральної власності вибуховими речовинами та зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї.

Суд ухвалить вирок у цій справі 28 жовтня у Вашингтоні. За умовами угоди про визнання провини захист та звинувачення домовилися, що відповідним покаранням для Родрігеса буде ув'язнення строком від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Молдові посольство РФ атакували "коктейлями Молотова". Подія сталася під час голосування на так званих "виборах" президента РФ.

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