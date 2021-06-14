У США автомобіль наїхав на протестувальників: загинула щонайменше одна людина

Троє людей опинилися у медзакладі.

У ніч проти понеділка, 14 червня, в американському місті Міннеаполіс автомобіль наїхав на гурт протестувальників.

Про це у Twitter повідомила пресслужба місцевої поліції.

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У результаті наїзду померла жінка. Вона отримала травми, які були несумісними із життям. Крім того, троє людей опинилися у медичному закладі. Один потерпілий перебуває у критичному стані, кажуть лікарі.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Підозрюваний проходить медичне обстеження. Чоловіка затримали правоохоронці. Його взяли під варту.

Слід зауважити, що протести відбувалися у зв'язку з нещодавньою стріляниною поліцейських, яку вони відкрили по афроамериканцю Вінстону Сміту. Його вбили під час затримання.

Як повідломлялося, у штаті Джорджія у Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина недалеко від відділку поліції. У результаті стрілянини в житловому комплексі одна людина загинула. Вісім осіб отримали поранення. Серед потерпілих є двоє дітей, яким два і 13 років. Їхньому життю нічого не загрожує, але решта отримали серйозні поранення.

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