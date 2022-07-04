У США батьки подали до суду на TikTok через смерть малолітніх дівчат, які брали участь у челенджі

У США батьки подали до суду на TikTok через смерть малолітніх дівчат, які брали участь у челенджі

Діти померли після участі у вірусному blackout challenge.

У Верховний суд округу Лос-Анджелес проти TikTok подали позов через смерть дівчаток, які брали участь у вірусному blackout challenge. Діти мали затримувати дихання, поки не знепритомніють.

Про це пише Los Angeles Times.

Юридична фірма, що супроводжує позов від імені батьків, заявила, що TikTok просував ці відео всередині мережі та ніяк не захищав дітей від такого контенту. На їхню думку, компанія нехтує безпекою, щоб максимізувати доходи від реклами.

Згідно з позовом, 7 грудня 2021 року мати однієї з дівчаток знайшла доньку непритомну в спальні і терміново доставила її до лікарні. За п'ять днів дівчинка померла.

"Алгоритм TikTok визначив, що блекаут-челендж є цікавим для Ніли. Це й спричинило її смерть", - сказала вона.

Також повідомляється, що це не перші смерті дітей через челендж у соціальній мережі, низка інших дітей віком від 10 до 14 років померла за аналогічних обставин.

Нагадаємо, актор Юрій Великий насмішив пародією на президента Чечні Рамзана Кадирова. Так, днями "TikTok-воїна" нагородили орденом "За заслуги перед стоматологією".

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